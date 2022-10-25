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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مقتل الممثل الكوميدي الأمريكي ليزلي جوردان في حادث سير بـ هوليوود

ليزلي جوردان
ليزلي جوردان

توفي الممثل الكوميدي الأمريكي ليزلي جوردان، الحائز على جائزة إيمي عن دوره في المسرحية الكوميدية الناجحة 'Will & Grace'، الاثنين، في حادث سيارة أثناء قيادته إلى العمل في هوليوود، عن عمر يناهز  67 عامًا.

وعانى جوردان على ما يبدو من 'مشكلة صحية' غير محددة في أثناء قيادة سيارته، واصطدمت السيارة بجانب مبنى ، حيث كان في طريقه إلى استوديو وارنر براذرز، بحسب وكيله ، دون ليكلير الذي أعلن عن وفاته في مكان الحادث.

الممثل الكوميدي الامريكي الراحل كان يبلغ طوله 1.5 متر- وقد شارك في البطولة في العرض كرجل يعمل خبازا رئيسيا في لويزفيل، كنتاكي، والموسم الثالث للمسلسل قيد الإنتاج، ويعتمد إلى حد كبير على المسرحية الهزلية البريطانية 'ميراندا'.

جوردان ، وهو من مواليد ولاية تينيسي ، اشتهر بدوره في فيلم 'Will & Grace' الكوميدي على شبكة إن بي سي بدور بيفرلي ليزلي ، وهو الفيلم الكوميدي الذي أكسبه دوره فيه جائزة إيمي لأفضل ممثل ضيف عام 2006.

وقال وكيل أعماله في بيان “العالم بالتأكيد مكان أكثر قتامة اليوم بدون ليزلي جوردان” 

وأضاف “لم يكن فقط موهبة كبيرة، بل قدم أدوارا للأمة في واحدة من أصعب الأوقات، فنان وممثل كوميدي وشريك وإنسان”.

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