بعد استقالة شاغل المنصب فجأة.. رئيس وزراء اليابان يعين وزير الصحة للاقتصاد

عين رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا يوم الثلاثاء وزير الصحة السابق شيغيوكي جوتو وزيرا للاقتصاد المقبل بعد استقالة شاغل المنصب فجأة وسط انتقادات بشأن صلاته بجماعة دينية مثيرة للجدل.



بعد أسابيع من الدعوات التي وجهها نواب المعارضة للاستقالة ، قدم وزير الاقتصاد السابق دايشيرو ياماغيوا استقالته يوم الاثنين قائلا إنه 'تسبب في إزعاج الحكومة' من خلال استغراقه وقتا طويلا لشرح صلاته بكنيسة التوحيد.

وفي حديثه للصحفيين يوم الثلاثاء ، قال كيشيدا إنه اختار جوتو بناءً على 'خبرته السياسية ومهاراته التقديمية العالية وشغفه بالإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية'.

يأتي تعيين غوتو في الوقت الذي تواجه فيه الحكومة المهمة العاجلة المتمثلة في تجميع حزمة تحفيز اقتصادي وميزانية إضافية جديدة.

وأشار مسؤول بالحزب الحاكم يوم الاثنين إلى أن إجمالي الحزمة قد يصل إلى 26 تريليون ين (174.56 مليار دولار).

أصبح ياماغيوا أول وزير يستقيل من حكومة كيشيدا وأكبر ضحية سياسية حتى الآن من فضيحة آخذة في الاتساع بعد مقتل رئيس الوزراء السابق شينزو آبي في يوليو.

حمل المشتبه به في جريمة القتل ضغينة ضد كنيسة التوحيد ، زاعمًا أنها أفلست والدته ، وألقى باللوم على آبي في الترويج لها.