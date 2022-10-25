اصبروا.. شهيرة تدافع عن فردوس عبد الحميد بعد انتقادها بسبب الضاحك الباكي

دافعت الفنانة شهيرة عن الفنانة فردوس عبد الحميد بعد الانتقادات التى تعرضت لها مع أولى حلقات مسلسل “الضاحك الباكي” ، بسبب ظهورها بسن صغيرة فى الحلقات الأولى.

وقالت شهيرة عبر "فيسبوك":" يا جماعة اصبروا.. مش يمكن دي مرحلة في حلقة أو حلقتين وبعدين تكمل الدور وهي كبيرة في بقية الحلقات، عادي يا ما تعرضنا لكده في أعمال كتيرة.. الصبر الصبر.. فاضل أستاذ كبير وفرحانين برجوعه.. وفردوس أستاذة ربنا يكرم الجميع".

مسلسل “الضاحك الباكي” من بطولة عمرو عبد الجليل وفردوس عبد الحميد، ​وهاجر الشرنوبي​، ​ومحمد سليمان​، و​محمد صلاح آدم​، تأليف ​محمد الغيطي​، إخراج محمد فاضل.

لا يتناول مسلسل “الضاحك الباكي” فقط سيرة الريحاني منذ طفولته حتى رحيله، ولكنه يرصد بالتفصيل تاريخ مصر خلال أكثر من نصف قرن، ويستعرض الأحداث الوطنية وكيف كانت مصر في عصرها الذهبي منارة الفن والإبداع وقبلة كل الجنسيات.

كما يؤكد على محور الوحدة الوطنية والتسامح الديني وقبول الآخر، وهي القيم والمبادئ التي قامت عليها سبيكة المجتمع المصري المتحضر كإحدى أهم سمات قوة الشخصية المصرية.

في سياق متصل، تمكن مسلسل “بيت فرح” من الدخول إلى قائمة الأعمال الأعلى مشاهدة في مصر، بعد طرحه عبر منصة watch it وقناة الحياة بداية الأسبوع الحالى.

واحتل مسلسل “بيت فرح” المركز الثالث عبر منصة watch it فى القائمة التى تضم العشرة أعمال الأعلى مشاهدة في مصر .

فيما احتل المركز الرابع مسلسل “الضاحك الباكي”، والذي يرصد قصة حياة الفنان الكبير نجيب الريحاني، حيث تم طرحه أيضاً بداية هذا الأسبوع.