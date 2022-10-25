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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

محمد السويدي: الظروف الأخيرة كانت صادمة للقطاع الصناعي ولا يستطيع تحملها

النائب محمد السويدي،
النائب محمد السويدي، عضو مجلس النواب ورئيس اتحاد الصناعات

أكد النائب محمد السويدي، عضو مجلس النواب ورئيس اتحاد الصناعات، أنه دائما القرارات السريعة تقوم على عملية عدم استقرار، مشيرا إلى أن هناك تحديا فى العمالة والعمالة الفنية فى القطاع الصناعي.

وقال السويدي، “معيط” خلال كلمته بجلسة “خارطة طريق لتطوير قطاع الصناعة: تحديات وآليات تحفيز القطاع”،ضمن فعاليات المؤتمر الاقتصادي مصر 2022، إنه خلال فترة كورونا كانت هناك مشاكل فى قطاعات عدة، ولكن القطاع الصناعي كان به مميزات وعمل بشكل أكثر.

وأوضح أنه من أجل ذلك تم الاضطرار للعمل على البدائل وتطوير وتزويد القيمة المضافة على الإنتاج.

ولفت إلى أن الظروف الأخيرة التي يمر بها العالم كانت صادمة، وأتت فجائية والقطاع لا يستطيع تحمل كل تلك الصدمات، لافتا إلى أنه يجب استرجاع قانون إجراءات التراخيص وأن يتم تفعيله بقوة.

وأشار إلى أن دعم الصادرات شيء أساسي وينقسم لقسمين، منوها إلى أن مصر أكبر دولة تقوم بمشروعات فى المنطقة.

قطاع الصناعة مصر 2022 تطوير قطاع الصناعة رئيس اتحاد الصناعات محمد السويدى

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