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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير الدفاع: القوات المسلحة والشرطة درع الأمة والعيون الساهرة على الأمن

الفريق أول محمد زكي
الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع

استقبل الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى اللواء محمود توفيق وزير الداخلية على رأس وفد من قيادات وزارة الداخلية لتقديم التهنئة للقوات المسلحة بمناسبة الإحتفال بالذكرى التاسعة والأربعين لإنتصارات أكتوبر المجيدة وذلك فى إطار دعم الروابط وتبادل الزيارات بين وزارتى الدفاع والداخلية للمشاركة بمختلف المناسبات الوطنية.

وزير الداخلية

وأكد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية أن نصر أكتوبر العظيم سيبقى دوماً ملحمة فريدة فى تاريخ العسكرية المصرية، وسيظل شــاهداً على بطولات وتضحيات رجال القوات المسلحة الذين استطاعوا أن يبرهنوا بتضحياتهم الخالدة أنهم خير أجناد الأرض، موجهاً التهنئة لرجال القوات المسلحة قادةً وضباطاً وضباط صف وجنود بمناسبة تلك الذكرى الوطنية المجيدة، متمنياً لهم مزيداً من الرفعة والتقدم وأن يحفظ الله مصر وقواتها المسلحة الباسلة بكل خير.

وزير الدفاع

من جانبه أكد الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى أن القوات المسلحة والشرطة هم درع الأمة والعيون الساهرة على أمنها، وسيظلان معاً فى طليعة الشعب المصرى يدافعان عن حدوده ويزودان عن مقدساته وإستقراره، ضاربين أروع الأمثلة فى التضحية بالغالى والنفيس للحفاظ على أمن الوطن وإستكمال مسيرة التنمية التى تنفذها الدولة المصرية بكافة المجالات.

وفى نهاية اللقاء قام اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بإهداء الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة درع هيئة الشرطة، كما قدم الفريق أول محمد زكى درع القوات المسلحة لوزير الداخلية.

حضر اللقاء عدد من كبار قادة القوات المسلحة وقيادات وزارة الداخلية.

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