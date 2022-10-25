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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تعرضوا لحادث في جمصة.. التفاصيل الكاملة لوفاة 11 فردا من أسرة واحدة

صدى البلد

سيطرت حالة من الحزن على أهالي مدينة المحلة الكبرى على خلفية الحادث الأليم الذي أسفر الحادث عن وفاة جد وزوجته ونجلتيه ونجله الشاب و6 من أحفاده وجميعم يقيمون بمنطقة المنشية الجديدة بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية.

وشارك  الآلاف من أسر وعائلات منطقة المنشية الجديدة بمدينة المحلة الكبرى والمناطق المجاورة ظهر اليوم ، في صلاة الجنازة على جثامين  ضحايا حادث المنصورة الذي وقع فجر اليوم، عقب صلاة الظهر بمسجد دار السلام بمنطقة  المنشية الجديدة بمدينة المحلة. 

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واتشحت النساء بالسواد حزنا علي وفاة الأسرة بالكامل والمكونة من ١١ فردا من عائلة درويش التي تقطن بالمنطقة أثر تعرضهم لحادث مروع وتصادم الميكروباص الذي كانوا يستقلونه مع سيارة نقل بطريق المنصورة بنطاق محافظة الدقهلية “جمصة” أثناء عودتهم بالطريق من دمياط إلي منزلهم بمدينة المحلة الكبرى.

والمتوفون هم، رجب درويش، وزوجته أمل بديع أبو شادى، وعائشة رجب درويش وفريدة محمد أحمد وعمار رجب درويش، وحبيبة أنس علاء الصاوى وغزل أنس علاء الصاوى ورؤي أنس علاء الصاوى، وصفية السعيد القط وصفاء خالد رجب درويش.

كانت جهات التحقيق بالمنصورة قد تسلمت تحريات المباحث حول الواقعة وتقرير مفتش الصحة واستمعت لأقوال شهود العيان وجرى استخراج تصاريح الدفن لـ١١ جثة وتسليمه لذويهم بالمحلة الكبرى لدفنهم بمقابر الأسرة.

ولقي 9  أشخاص مصرعهم، فيما أصيب 8 آخرين، إثر وقوع حادث مروع على الطريق الدولي الساحلي (جمصة - المنصورة)  بناحية قرية شرنقاش التابعة لمركز طلخا محافظة الدقهلية؛ نتيجة تصادم بين سيارتين ميكروباص ونقل. 

تلقى مدير أمن الدقهلية، إخطارا، من مأمور مركز شرطة طلخا، بوقوع حادث على محور طلخا الجديد، ووجود متوفين ومصابين. 

انتقل مأمور وضباط  مركز شرطة طلخا و9  سيارات إسعاف، وتبين وقوع الحادث أسفل محور طلخا الجديد على طريق جمصة المنصورة الدولي الساحلي بين سيارة ميكروباص وأخرى نقل، أسفر عن مصرع 9 أشخاص وإصابة 8 آخرين. 

ونقل المصابين إلى مستشفى المنصورة العام، والجثث إلى مشرحة المستشفى الدولي. 

محافظة الغربية حادث الدقهلية مدينة المحلة جمصه

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