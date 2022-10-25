جنوب سيناء.. اجتماع تنسيقي للأنشطة الشبابية والرياضية خلال قمة المناخ

عقد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء اجتماعاً تنسيقياً للأنشطة الشبابية والرياضية على هامش وخلال مؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة للمناخ COP27 بحضور الدكتورة إيناس سمير، نائب المحافظ، لمراجعة الاستعدادات والتنسيقات، بحضور مندوب وزارة الشباب والرياضة وقيادات المحافظة، بمدينة شرم الشيخ.



تناول الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات والفعاليات المقرر اقامتها بمدينة شرم الشيخ منها مؤتمر الأمم المتحدة للشباب المعني بالمناخ COY17 بالمدينة الشبابية في شرم الشيخ في الفترة من 2 الي 4 وهو المؤتمر المعتمد من اتفاقية الأمم المتحدة ويهدف إلى إعداد وثيقة سياسات تمثل أصوات شباب العالم تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة ووزارة البيئة ومنظمة الأمم المتحدة وعدد من المنظمات الشبابية الوطنية (you think green - اكتس – انفيروكس – الامام - شباب بيحب مصر).



وأوضح مندوب الوزارة أن وزارة الشباب تعمل حاليا على تنسيق الجهود الوطنية والحكومية لدعم تنفيذ مؤتمر الامم المتحدة للشباب المعني بالمناخ COY17 والذي يقام على هامش فعاليات قمة المناخ COP وكذلك تنظيم اليوم الموضوعي للشباب داخل القمة نفسها، بالتنسيق مع وزارتي البيئة والخارجية، كما تطرق الاجتماع الي عدد من الفعاليات الرياضية المخطط انعقادها خلال المؤتمر في الفترة من ماراثونات رياضية واستعراضات، من خلال إدارات الوزارات المختلفة.



حضر الاجتماع اللواء محمود عيسي مفوض المحافظ للتخطيط والمتابعة ، واللواء احمد الاسكندراني سكرتير عام المحافظة ، و محمد فتحي، مدير مديرية الشباب والرياضة بجنوب سينا، ومصطفي عز العرب منسق وزارة الشباب والرياضة لقمة المناخ.

فودة