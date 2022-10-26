عاجل
طلاب مدارس القاهرة يلتزمون بالحضور رغم شائعات التأجيل وتقلبات الطقس.. صور الولايات المتحدة تثمن شراكتها مع النمسا في مواجهة التحديات القائمة واستغلال الفرص المتاحة أخبار السيارات| الرابطة تكشف آخر تطورات السوق المحلي وقانون الإعفاء الجمركي..بنزينها في جيبك.. 5 سيارات مستعملة تبدأ من 80 ألف جنيه القوات الأوكرانية تخطط لهجوم جديد على إقليم زابوريجيا أمريكا والوكالة الدولية للطاقة الذرية تبحثان تداعيات ومخاطر الحرب الروسية على الأمن العالمي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

من الحضانة إلى السجن|القصة الكاملة لتعدي مربية على طفل حتى الموت بحجة تأديبه

ضبط متهمة - ارشيفية
ضبط متهمة - ارشيفية

تجرّدت عاملة حضانة ومربية أطفال من مشاعر الرحمة والإنسانية وقامت بالتعدى والضرب المبرح على أحد الأطفال داخل الحضانة حتى الموت بحجة تعليمه وتأديبه.

المتهمة تعدت على الطفل حتى لقى مصرعه

الطفل المجنى عليه لم يرتكب أى ذنب أو خطأ مع المتهمة سوى شقاوته مثل أي طفل فى سنه إلا أن المتهمة لم تتحمل ذلك وقامت بالتعدى عليه حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.
وفور ارتكاب الواقعة حاولت المتهمة إنكار الواقعة وأن الطفل سقط أثناء لهو فى جاردن الحضانة فأصيب ولقى مصرعه إلا أن التحقيقات أثبتت عكس ذلك حيث انتقلت قوات الأمن لمكان الواقعة وبالمعاينة والفحص تبين ثبوت تعدي المتهمة على الطفل المجني عليه، وجرى سؤال الأطفال والقائمين على المكان والاستماع لأقوالهم بتحقيقات النيابة.

يصل لـ العمى.. احذر من النظر إلى كسوف الشمس

مياه القليوبية ترفع حالة الطوارئ للتعامل مع سوء الأحوال الجوية.. صور

حبس 24 متهما لحيازتهم مواد مخدرة بالقليوبية

تنفيذ 6 قرارات إخلاء محال تجارية مخالفة بشبرا الخيمة ..صور

فصل الكهرباء عن 8 مناطق بقرى طوخ فى القليوبية .. اعرف التفاصيل

غيوم وأمطار تضرب القليوبية.. والمحافظة ترفع حالة الطوارئ ..فيديو


 

ضبط 26 عاطلا بحوزتهم مواد مخدرة بالقليوبية

يصل لـ العمى.. احذر من النظر إلى كسوف الشمس

مياه القليوبية ترفع حالة الطوارئ للتعامل مع سوء الأحوال الجوية.. صور

حبس 24 متهما لحيازتهم مواد مخدرة بالقليوبية

تنفيذ 6 قرارات إخلاء محال تجارية مخالفة بشبرا الخيمة ..صور

فصل الكهرباء عن 8 مناطق بقرى طوخ فى القليوبية .. اعرف التفاصيل

بلاغ لمركز شرطة الخانكة حول الواقعة

وكانت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، قد تلقت بلاغًا من أسرة الطفل يفيد بوجود علامات ضرب وتعذيب على جسد الطفل المجني عليه، ولفظ أنفاسه الأخيرة فور وصوله للمستشفى، واتهمت إحدى العاملات بالحضانة التي يذهب لها الطفل بالتعدي عليه وعلى الفور أمرت النيابة العامة بحبس المتهمة على ذمة التحقيقات، إلى أن ورد تقرير الطبيب الشرعي الذي أكد أن وفاة الطفل المجني عليه جاءت نتيجة الإصابات التي أحدثتها المتهمة به جراء التعدي عليه، فأحالتها للمحاكمة الجنائية أمام المحكمة المختصة.

المشدد 7 سنوات للمتهمة

وكانت قد قضت محكمة جنايات بنها بالقليوبية ، الدائرة الرابعة، برئاسة المستشار سعيد شعبان أبو دنيا رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين، حامد عبد الحميد الجمال، ومحمود مجدي عبده عبد المقصود، وأحمد أسامة محمد دبوس، وأمانة سر سامي محمود، بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات، لعاملة بحضانة بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية، لاتهامها بالتعدي بالضرب على طفل، ولفظ أنفاسه الأخيرة، وتوجيه تهمة ضرب أفضى لموت.
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 23838 لسنة 2020 جنايات مركز الخانكة، والمقيدة برقم 2574 لسنة 2020 كلي شمال بنها، أن المتهمة "نورة م م"، 31 سنة، عاملة بحضانة، ضربت الطفل "م أ"، 4 سنوات، داخل أحد حضانات تعليم الأطفال، وأفضي هذا التعدي إلى وفاة المجني عليه ولفظ أنفاسه الأخيرة على النحو المبين بالتحقيقات.

أطفال محافظة القليوبية القليوبية مركز الخانكة الطبيب الشرعى محكمة جنايات بنها مركز شرطة الخانكة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بسبب الأمطار.. الحكومة تحسم أمر تعطيل الدراسة غداً 

أول رد فعل من أشرف بن شرقي بعد أنباء عودته إلى الزمالك.. شاهد

بيطلب فلوس والاتفاق مع مدير أعماله.. كم تسعيرة ظهور عامل النظافة على الفضائيات؟

بفرمان من كولر .. 4 نجوم قد يرحلون عن الأهلي |بالأسماء

قرار مفاجئ من كولر لـ لاعبي الأهلي بعد الوصول إلى العين

اشتري الآن الجرام يبدأ من 750 جنيها.. مفاجأة صادمة في أسعار الذهب

قرار نهائي.. موقف كهربا من المشاركة مع الأهلي أمام الزمالك في السوبر

أسماء مدوية.. غياب 11 لاعبًا عن الأهلي والزمالك في السوبر المصري رسمياً

موضوعات متعلقة

أجبروه على توقيع إيصالات أمانة.. المشدد 5 سنوات للمتهمة بخطف عامل بالقليوبية

تجديد حبس المتهم بقتل شقيقه بالقليوبية بسبب خلافات أسرية

ضبط تشكيل عصابي للإتجار بالمواد المخدرة في القليوبية

ضبط 26 عاطلا بحوزتهم مواد مخدرة بالقليوبية

يصل لـ العمى.. احذر من النظر إلى كسوف الشمس

مياه القليوبية ترفع حالة الطوارئ للتعامل مع سوء الأحوال الجوية.. صور

حبس 24 متهما لحيازتهم مواد مخدرة بالقليوبية

تنفيذ 6 قرارات إخلاء محال تجارية مخالفة بشبرا الخيمة ..صور

ترشيحاتنا

نكسة كبيرة تنتظر بوتين.. "أشرس المعارك" بين روسيا وأوكرانيا على الأبواب

طلاب مدارس القاهرة يلتزمون بالحضور رغم شائعات التأجيل وتقلبات الطقس.. صور

ضجة بـ إسرائيل.. نائبة عربية بالكنيست تنعي شهداء نابلس

تطبيق منظومة الإجراءات الضريبية الموحدة.. تحقق أهداف الدولة وتحارب الروتين والبيروقراطية

رئيس مجلس الدوما الروسي: أوكرانيا محتلة من الناتو وأصبحت مستعمرة لأمريكا

الولايات المتحدة تعرب عن قلقها إزاء تصاعد وتيرة التوترات بالضفة الغربية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة.. وصفة خارقة تنسف الدهون وتحمي من الأمراض.. تناول هذه العشبة على الريق يحميك من 13 مرضا

تقتلك ببطء.. أطعمة شائعة تسبب الهلوسة وعدم انتظام دقات القلب

في الصباحية.. عروس هندية تهرب بالمهر والمجوهرات

غش دماغك.. بدون كافيين حيل غريبة تبقيك مستيقظا

فيديو

آخر مستجدات الأحوال الجوية والطقس ..تغطية خاصة

أخر المستجدات حول واقعة طرد عامل النظافة من محل كشري شهير ..تغطية خاصة

بتهدوا بلدكم.. لماذا انفعل الرئيس السيسي على الهواء خلال المؤتمر الاقتصادي؟ فيديوجراف

المرافعة الأخيرة.. هل تنبأ فريد الديب بوفاته؟ .. فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

استثمار الوقت

نهى زكريا

الاستثمار في القمامة

علي الرز

الكاظمي.. رغم كوابيس الدولة العميقة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "31"

د. صفوت عمارة

ضوابط المعاملات المالية

مني أحمد

السويس.. نضال الأبطال

إبراهيم شعبان

"لقد فهمت.. لقد سمعت.. آسفة".. ثم استقالت ليز تراس

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا سارقي الفرح

اﻟﻤﺰﻳﺪ