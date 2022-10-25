تقدم جامعة المنوفية فى تصنيف US News الأمريكى

أعلن الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية أن جامعة المنوفية حققت تقدما كبيرا فى تصنيف US News الأمريكي والذى شهد إدراج ١٥ جامعة ضمن أفضل ١٠٠٠ جامعة مقارنة ب ١٢ جامعة بالعام الماضي.

وأضاف مبارك أن القائمة شهدت ظهور جامعة المنوفية ضمن أفضل ١٠٠٠ جامعة على مستوى العالم حيث قفزت جامعة المنوفية ٢٥٦ مركزا دوليا، مما يعد إنجازا كبيرا للجامعة على خريطة التصنيف الدولى.

وأكد رئيس الجامعة أن التقدم فى التصنيفات العالمية يأتى نتيجة تطبيق سياسات تعليمية تهدف إلى التطوير على كافة المستويات، وإدخال أنظمة تعليمية وبرامج دراسية بمعايير دولية، بالإضافة إلى تشجيع البحث العلمى وزيادة نشرها باسم الجامعة فى الدوريات العلمية الدولية، موجها الشكر لجميع أبناء الجامعة الذين ساهموا فى تحقيق هذا التقدم والجهود التى بذلت للارتقاء باسم الجامعة.