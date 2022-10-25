روسيا: لابد من رد مناسب على الهجمات الإسرائيلية في سوريا

أكد نائب المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، أن موسكو تعتبر أنه من غير المقبول تجاهل الأمم المتحدة نداءات سوريا حول انتهاك مجالها الجوي من قبل إسرائيل.

وقال بوليانسكي: "تعتبر الهجمات الإسرائيلية التي تنتهك المجال الجوي في سوريا والدول العربية المجاورة من العوامل الإضافية المزعزعة للاستقرار في سوريا، حيث يتم تنفيذ ضربات ضد أهداف مدنية".

وأشار إلى أن السوريين خاطبوا مرارا الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن بهذا الصدد.

وأضاف: "نعتبر أنه من غير المقبول ترك هذه الرسائل دون رد مناسب. علاوة على ذلك في مسائل أخرى، يعرب الأمين العام عن تقييماته بشكل أكثر نشاطا، وأحيانا دون انتظار موقف الدول الأعضاء في الأمم المتحدة".

وفي وقت سابق، أفادت وسائل الإعلام الرسمية السورية بأن الدفاع الجوية اعترضت صواريخ إسرائيلية فوق العاصمة دمشق؛ مما أدى إلى إصابة جندي وخسائر مادية.

وسمع دوي انفجارين في العاصمة السورية دمشق، وقالت وسائل إعلام رسمية سورية إنهما قد يكونا ناجما عن هجوم إسرائيلي.

وذكرت المصادر أن أصوات انفجارات تم سماعها في سماء العاصمة دمشق وريفها، مشيرة إلى أنه يجري التحقق من طبيعتها

وأشارت إلى أن هذا مثالًا نادرا على الضربات خلال النهار في سوريا، حيث تقصف إسرائيل عادة منشآت عسكرية تحت جنح الظلام.

وامتنع جيش الاحتلال الإسرائيلي عن التعليق.