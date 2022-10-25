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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

لا تستدعي اتخاذ قرار تعطيل الدراسة.. الأرصاد تعلق على الأمطار المتوقعة غدًا|فيديو

حالة الطقس
حالة الطقس

أكد الدكتور محمود شاهين، مدير عام الإنذار المبكر بهيئة الأرصاد الجوية، أن الأمطار التي شهدتها بعض المحافظات اليوم لم تكن مفاجئة، مشيرًا إلى أنه تم التنسيق مع جميع الأجهزة المعنية بالمحافظات، والتواصل مع غرف الأزمات بالمحافظات بشأن حدتها وفرص سقوطها وكمياتها.

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وأضاف محمود شاهين، في مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، على قناة القاهرة والناس، مساء الثلاثاء، أن القاهرة الكبرى والفيوم وبني سويف ومناطق من المنوفية والاسماعيلية وبورسعيد شهدت سقوط أمطار متوسطة نتج عنها تجمعات للمياه اختلفت من منطقة لأخرى.

وأشار مدير عام الإنذار المبكر بهيئة الأرصاد الجوية، إلى أن هناك فرصًا لسقوط أمطار متفاوتة غدًا في المحافظات، وكميات الأمطار المتوقعة لا تستدعي اتخاذ قرار بتعطيل الدراسة.

ذروة الأمطار

وأوضح الدكتور محمود شاهين، مدير عام الإنذار المبكر بهيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم كان ذروة الأمطار وخلال الساعات المقبلة سوف تقل حدة سقوط الأمطار لتصل إلى خفيفة بدءً من الساعات الأولى من صباح غد الأربعاء، مؤكدًا أن فرص سقوط الأمطار غد الأربعاء سوف تكون رعدية من خفيفة إلى متوسطة.

الأرصاد الامطار تعطيل الدراسة محمود شاهين الأرصاد الجوية غرف الأزمات

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