عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

كل المحاور الرئيسية في القاهرة تشهد انسياب مروري

محافظة القاهرة: 2.5 مليون متر مكعب من مياه الأمطار سقطت خلال ساعتين

أمطار
أمطار

كشف اللواء إبراهيم عوض سكرتير عام محافظة القاهرة والمتحدث الرسمي، أخر مستجدات رفع مياه الأمطار التي ضربت المحافظة.

txt

أمطار على القاهرة.. الأرصاد تكشف موعد انتهاء موجة الطقس السيئ| فيديو


وأضاف إبراهيم عوض، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامجه على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، ان تم السيطرة على الأوضاع في المحافظة، متابعا أن وزير التنمية المحلية نزل للشارع لمتابعة عمليات رفع مياه الأمطار من الشوارع.

 

كل المحاور الرئيسية في القاهرة تشهد انسياب مروري


وتابع اللواء إبراهيم عوض سكرتير عام محافظة القاهرة والمتحدث الرسمي، أن 2.5 مليون متر مطعب من مياة الأمطار سقطت اليوم على القاهرة خلال ساعتين، لافتا إلى أن كل المحاور الرئيسية في القاهرة تشهد انسياب مروري.
 

محافظة القاهرة الامطار رفع مياه الأمطار مياه الأمطار أحمد موسى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دليل براءة مطعم الكشري..هذا الفيديو يكشف تفاصيل ما حدث مع عامل النظافة

بيطلب فلوس والاتفاق مع مدير أعماله.. كم تسعيرة ظهور عامل النظافة على الفضائيات؟

بسبب الطقس السيئ.. حقيقة تعطيل الدراسة غداً في محافظة الجيزة

شاهد.. كسوف الشمس | بث مباشر الآن

موعد زيادة المرتبات بعد إعلان ارتفاع دخل الفرد إلى 8000 جنيه شهريا

قرار مفاجئ من كولر لـ لاعبي الأهلي بعد الوصول إلى العين

أمر الله نافذ.. أول تعليق من ابنة فريد الديب على خبر وفاته

"خلصت على جوزها وشغلت قرآن".. الساعات الأولى من جريمة السلام ترويها المتهمة

موضوعات متعلقة

أجواء خريفية.. الأرصاد: أمطار ستضرب هذه المحافظات غدا |فيديو

ترشيحاتنا

شتيمة وضرب وضرة.. سميرة في دعوى طلاق: زوجي خان الأمانة

لأول مره منذ أسبوعين .. ارتفاع سعر الدولار اليوم

بسبب الطقس السيئ .. جامعة حلوان الاهلية تكشف حقيقة تعطيل الدراسة

مش هتصدق.. فستان درة في السعودية يثير الجدل| سعر خرافي

الجامعات الأهلية.. ترفع من جودة المنظومة وتحقق 5 أهداف للدولة والطلاب

إشبيلية يفوز على كوبنهاجن 3-0 في دوري أبطال أوروبا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

راحة فورية وبدون مسكنات.. وصفة خارقة للتخلص من آلام الظهر بلمح البصر

بعد هجومها على شيرين ودفاعها عن حسام حبيب..صور أثارت الجدل لـ بسمة وهبة..شاهد

شبه بعض.. فساتين نانسي عجرم و نادين نجيم تثير الجدل على السوشيال ميديا

سناك لطفلك صحى.. طريقة عمل الذرة المقرمشة فى دقائق

فيديو

آخر مستجدات الأحوال الجوية والطقس ..تغطية خاصة

أخر المستجدات حول واقعة طرد عامل النظافة من محل كشري شهير ..تغطية خاصة

بتهدوا بلدكم.. لماذا انفعل الرئيس السيسي على الهواء خلال المؤتمر الاقتصادي؟ فيديوجراف

المرافعة الأخيرة.. هل تنبأ فريد الديب بوفاته؟ .. فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

استثمار الوقت

نهى زكريا

الاستثمار في القمامة

علي الرز

الكاظمي.. رغم كوابيس الدولة العميقة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "31"

د. صفوت عمارة

ضوابط المعاملات المالية

مني أحمد

السويس.. نضال الأبطال

إبراهيم شعبان

"لقد فهمت.. لقد سمعت.. آسفة".. ثم استقالت ليز تراس

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا سارقي الفرح

اﻟﻤﺰﻳﺪ