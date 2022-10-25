محافظة القاهرة: 2.5 مليون متر مكعب من مياه الأمطار سقطت خلال ساعتين

كل المحاور الرئيسية في القاهرة تشهد انسياب مروري

كشف اللواء إبراهيم عوض سكرتير عام محافظة القاهرة والمتحدث الرسمي، أخر مستجدات رفع مياه الأمطار التي ضربت المحافظة.



وأضاف إبراهيم عوض، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامجه على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، ان تم السيطرة على الأوضاع في المحافظة، متابعا أن وزير التنمية المحلية نزل للشارع لمتابعة عمليات رفع مياه الأمطار من الشوارع.

كل المحاور الرئيسية في القاهرة تشهد انسياب مروري



وتابع اللواء إبراهيم عوض سكرتير عام محافظة القاهرة والمتحدث الرسمي، أن 2.5 مليون متر مطعب من مياة الأمطار سقطت اليوم على القاهرة خلال ساعتين، لافتا إلى أن كل المحاور الرئيسية في القاهرة تشهد انسياب مروري.

