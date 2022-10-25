شيرين عبدالخالق: البابا تواضروس يروي كواليس يوم 3 يوليو في كتابه الجديد

كشف الإعلامية شيرين عبدالخالق، تفاصيل كتاب البابا تواضروس الثاني، الجديد سنوات من المحبة لله والوطن.



وأضافت شيرين عبدالخالق، في حوار مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامجه على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن رحلته حافلة بالعطاء للوطن والكنيسة، متابعة أن البابا التقي الرئيس عبد الفتاح السيسي وهو وزير للدفاع، وتعرف على شخصيته الرائعة القوية.



وتابعت شيرين عبدالخالق، أن عملية استهداف الكنيسة البطرسية كانت فارقة في تاريخ مصر، حيث تم الثأر الفوري للشهداء، لافتا إلى أن البابا كان سعيدا بإدارة المصريين في ثورة 30 يونيو، لافتا إلى أن البابا يروي كواليس يوم 3 يوليو الفارق في تاريخ مصر.



أكد لي أن بعد فض أعتصام رابعة المسلح تم استهداف الكنائس

وأكملت شيرين عبدالخالق، أن البابا أكد لي أن مسلمين ومسيحيين خرجوا من مصر خلال فترة حكم الأخوان الإرهابيين، وأكد لي أن بعد فض أعتصام رابعة المسلح تم استهداف الكنائس.