خايف على المصريين.. والمدرس بياخد 3 آلاف جنيه إزاي هيديني تعليم كويس.. 2 تريليون جنيه مكاسب العاصمة الإدارية حتى الآن.. أبرز تصريحات الرئيس السيسي|فيديو

تحدّث الرئيس عبد الفتاح السيسي، في مداخلة هاتفية ببرنامج التاسعة المذاع على القناة الأولى، عن الأوضاع الحالية للبلد، وما تقوم به الدولة من مشروعات من أجل أن يعيش المصريون في حياة أفضل، ويكون هناك فرص عمل لـ الشباب.

وفي هذا التقرير نستعرض أبرز التصريحات:

السيسي: مكاسب العاصمة الإدارية حتى الآن 2 تريليون جنيه

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنه يجب أن نكون أمناء ومخلصين لبلدنا وندرس الملفات التي نتحدث عنها، موضحًا، أن: "تشخيص مصر ينطبق على دول كثيرة.. ومصر لن تضيع".



الرئيس السيسي: المدرس بياخد 3 آلاف جنيه إزاي هيديني تعليم كويس |فيديو



أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه يتحدث مع المصريين من أجل الشرح، وليس من أجل الدفاع عن النفس، موضحًا: "سبحان من خلق الناس ويجعلهم يتحدثون بهذا الشكل، ولا يرون الحقيقة، أو يرون الحقيقية ويحرفونها".

وأضاف الرئيس السيسي خلال مداخلة على القناة الأولي: "أنا هتحمل الكلام والظروف، ولا إيه ولا إيه".. "لازم نكون مخلصين لـ بلدنا، ومن يطرح الحلول عليه أن يأتي".

وتابع الرئيس السيسي: "التعليم يحتاج لـ 250 مليارًا، ولا يتواجد نصفه، وأن المدرس بياخد 3 آلاف جنيه و4000 جنيه إزاي هيديني تعليم كويس، ويطلع طالب مميز".



كنت شاهد وشايف كل حاجة.. السيسي: في 2011 الكل خاف وجري لولا الجيش وتماسكه|فيديو

وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي، رسالة هامة لمن يشكك فى إنجازات الدولة، قائلاً: "مش كفاية اللى حصل فى البلد فى 2011، ما شفناش حد منكم ليه".

وأضاف الرئيس السيسي خلال مداخلة على القناة الأولي: "اللى بيتكلم الآن كان يقدر يعمل حاجة، الكل خاف وجري، ولولا الجيش واليد الحديد لكان المصريين الموجودين في الشارع كانون سيذبحون".

السيسي: مصر تعمل على تطوير 40 ألف فدان.. فيديو

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن "مصر تعمل على تطوير 40 ألف فدان من أصل 175 ألف آخرين".

وأضاف الرئيس السيسي خلال مداخلة على القناة الأولي: "الدولة حريصة على أن الدولار يكفى السلع الأساسية أولاً".

ولفت إلى أن ربط قوة الاقتصاد بسعر صرف الدولار فكرة غير دقيقة، وأن الدولار سينخفض إذا ارتفعت الصادرات، وقلت الواردات، التى يتم شراؤها من الخارج.



السيسي: خلصت جامعات لـ 20 سنة جاية.. وعملت ألف كوبري

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، :" اشتغلنا في كافة القطاعات، خلصت جامعات لغاية 20 سنة جايين لقيت فكرة ونفذتها".

السيسي: سكان العشوائيات هم أهلنا البسطاء ويحتاجون للطبطبة

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن "العشوائيات تعنى أهلنا، وهم من يحتاجون لـ الطبطبة ومن يعطى لهم أى شيء يكونوا فى حالة فرح وسعادة، وهم يحتاجون لـ دعم".

وأضاف الرئيس السيسي خلال مداخلة على القناة الأولي: "كل مصري عليه أن يضع يده فى يد غيره، من أجل مصر، والمواطن الغلبان يحتاج لـ الطبطبة".

وتابع: "سكان العشوائيات هم أهلنا البسطاء، وأنه يسعى لـ عمل 2 مليون شقة لـ البسطاء، وأن يكون هناك حياة أفضل لـ البسطاء".



السيسي: نعرض قدراتنا ونرحب بالأفكار الجديدة

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه يرحب بمن يطرح حلولا وندعمه، قائلًا “نعرض قدراتنا ونرحب بالأفكار الجديدة”.

الرئيس السيسي: أنا خائف على المصريين

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه خائف، لأنه يتحمل مسئولية الـ 100 مليون مواطن، مضيفا: "أنا خائف على المصريين".

وتابع السيسي أن كل مواطن عليه أن يعلم أننا غير قادرين على تقديم أكثر مما نقدم لهم، قائلا: "لدينا إرادة لتقديم أفضل شيء".

وأضاف الرئيس السيسي خلال مداخلة على القناة الأولي: "علينا أن نتحدث بطريقه مفهومة، وأن يكون هناك حلول، ومن يمتلك الحلول نرحب به وندعمه".