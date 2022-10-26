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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

دعم أوكرانيا ومحاسبة روسيا.. بايدن ورئيس الوزراء البريطاني يؤكدان تعزيز التعاون المشترك

صدى البلد

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك رغبتهما في تعزيز التعاون المشترك بين بلديهما في القضايا المهمة للأمن والازدهار العالمي، وشددا على قوة الروابط التي تجمع الولايات المتحدة وبريطانيا.
واتفق بايدن وسوناك ، خلال اتصال هاتفي اليوم حسب بيان للبيت الأبيض، على تعزيز التعاون المشترك، وأكدا أهمية التعاون لدعم أوكرانيا ومحاسبة روسيا على عدوانها والتصدي للتحديات التي تشكلها الصين، وتأمين موارد طاقة مستدامة وبأسعار معقولة.
كما ناقشا التزامهما المشترك بدعم المساعي الرامية إلى التوصل لاتفاق تفاوضي مع الاتحاد الأوروبي بشأن بروتوكول أيرلندا الشمالية الخاص بعلاقات الإقليم بالاتحاد بعد اتفاقية البريكست وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وأعرب الرئيس الأمريكي عن تهنئته لسوناك لتوليه منصبه الجديد.

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