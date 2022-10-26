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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

انطلاق أعمال القافلة الطبية الخامسة لكلية طب جامعة الوادى الجديد بالفرافرة

جانب من القافله
جانب من القافله

قامت القافلة الطبية لكلية طب جامعة الوادي الجديد من خلال أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم  بكافة التخصصات الطبية بتوقيع الكشف الطبي وصرف الأدوية لعدد ٧٠٠ مريض بقرية أبومنقار التي تبعد عن مدينة الفرافرة بمائة كيلو متر وسوف تؤدي القافلة أعمالها اليوم الأربعاء بمدينة الفرافرة للكشف على مرضى مدينة الفرافرة.

ويأتي ذلك برعاية الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس جامعة الوادى الجديد عبدالعزيز وإشراف   الدكتور حسن عبداللطيف نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والمشرف على كلية الطب  وبالتعاون والتنسيق مع مؤسسة حياة كريمة والتعاون مع الادارة الطبية بالفرافرة.

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وأشار  الدكتور حسن عبد اللطيف نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والمشرف على تنظيم القوافل الطبية أن القافلة الطبية تضم   تخصصات الباطنة والعظام والأطفال والرمد والمسالك وجراحة عامة وانف واذن وحنجرة ،وجلدية. 

وقال الدكتور  عبد العزيز طنطاوى رئيس جامعة الوادى الجديد ان الجامعة  تدرك  أهمية المشاركة المجتمعية لمساعدة أهالينا في جميع مراكز المحافظة الخمسة   وتُسخر كافة إمكاناتها لتقديم الخدمات الطبية  لهم، مشيرًا إلي حرص الجامعة على المشاركة الإيجابية في كافة المبادرات الرئاسية ومن بينها مبادرة "حياة كريمة"، والمساهمة في النهوض بالتنمية الصحية والاجتماعية والبيئية لمختلف فئات المجتمع عامة  وغير القادرين خاصة، وذلك من خلال العديد من الإجراءات من بينها إطلاق القوافل التنموية الشاملة والقوافل الطبية المتخصصة.

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واضاف أن القوافل الطبية المتخصصة التي تطلقها الجامعة تأتي في إطار استكمال دور الجامعة ومسؤولياتها في خدمة المجتمع والبيئة المحيطة لعلاج غير القادرين ، مشيرًا إلى أن الجامعة أطلقت في الفترة الأخيرة عدة قوافل شاملة ومجانية نجحت في تحقيق أهدافها في عدة قرى ومدن محافظة الوادى الجديد  وقدمت خلالها خدمات صحية ومجتمعية وتوعوية

قوافل طبيه (1)
قوافل طبيه (1)
قوافل طبيه (2)
قوافل طبيه (2)
قوافل طبيه (3)
قوافل طبيه (3)
قوافل طبيه (4)
قوافل طبيه (4)
قوافل طبيه (5)
قوافل طبيه (5)
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