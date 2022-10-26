زيارات ميدانية لطلاب جامعة القاهرة لمتابعة إنجازات مبادرة حياة كريمة بقرى الجيزة

شارك وفد من طلاب كليات جامعة القاهرة في زيارة ميدانية إلى قرية مسجد موسى بمركز أطفيح بمحافظة الجيزة، للإطلاع على معدلات الإنجاز في أعمال التطوير والإنشاءات التي تمت بها ضمن مبادرة "حياة كريمة" الهادفة إلى تغيير حياة آلاف الأسر المصرية، وذلك في إطار دور الجامعة التوعوي والتنموي باعتبارها شريكا أساسيا في تنمية المجتمع المصري.

وقال الدكتور محمد الخشت، إن جامعة القاهرة تحرص على تنظيم وتفعيل العديد من الزيارات الميدانية لطلابها إلى المشروعات والمبادرات القومية والتنموية الكُبرى التي يُجرى تنفيذها بهدف تنمية الوعي القومي للطلاب، واطلاعهم على ما تم إنجازه على أرض الواقع سواء في تطوير قرى الريف المصري أو غيرها من المشروعات القومية، وتعريفهم بالجهود في البناء والتنمية والإنجازات العديدة التي يتم تحقيقها في مختلف الاتجاهات .

وأشار الدكتور محمد الخشت، إلى أن جامعة القاهرة تشارك بقوة في تنفيذ أهداف مبادرة حياة كريمة من خلال عدة إجراءات، أهمها إطلاق العديد من القوافل الطبية والشاملة للقرى والمناطق الأكثر احتياجًا، وتوعية الشباب الجامعي وتعريفهم بالمبادرة، بالإضافة إلى دور رابطة خريجي جامعة القاهرة الفعال في المبادرة.