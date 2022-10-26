رئيس الوزراء البريطاني يؤكد دعم بلاده الثابت لأوكرانيا

أكد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك دعم المملكة المتحدة الثابت لأوكرانيا، وذلك خلال اتصال هاتفي الليلة الماضية مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.



وقال سوناك إن دعم المملكة المتحدة لأوكرانيا سيكون قويا كما كان دائما في ظل رئاسته للوزراء، ويمكن للرئيس زيلينسكي الاعتماد على حكومته للوقوف مع أوكرانيا في تضامن مستمر، حسبما أورد الموقع الرسمي للحكومة البريطانية.



كما أشار رئيس الوزراء البريطاني إلى أهمية عمل الوكالة الدولية للطاقة الذرية في أوكرانيا لضمان السلامة النووية وتوفير الشفافية حول أي معلومات مضللة.



واتفق الزعيمان على ضرورة مواصلة الضغط على نظام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من خلال استمرار العقوبات الاقتصادية.