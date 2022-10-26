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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مدبولي: الإمارات في المرتبة الأولى لتدفق الاستثمار المباشر لمصر

مدبولي
مدبولي

قدّم الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء التهنئة لجميع الحضور في احتفالية 50 عاما علي العلاقات المصرية الإماراتية.

وقال مدبولي إن اليوم نشهد احتفالية  50 عامًا على العلاقات المصرية الإماراتية تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي بشعار مصر والإمارات قلب واحد .

وأشار إلى أن هذه المناسبة الغالية تمثل أهمية كبري بين البلدين مشيرًا الي ان الإمارات كانت دائما سندًا لمصر في كل أزماتها .

وتابع أن مصر والإمارات يرتبطان بعلاقات تاريخية وتمت جذورها إلي الشيخ زايد مشيرا إلى أنها تزداد عمقا في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى و الشيخ محمد بن زايد من خلال المقابلات بينهما والتنسيق في القضايا الإقليمية والرئيسية بين البلدين.

وأكد مدبولي أن جائحة كورونا ضربت اقتصاديات العالم ثم جاءت الأزمة الروسية الأوكرانية.
وأضاف أن هذا كان يوجب أن يتم التعاون بين البلدين لافتًا إلى أن الإمارات ضخت استثمارات  4.6 مليار دولار في مصر، مشيرًا إلي أنها في  المرتبة الأولى لتدفق الاستثمار المباشر لمصر. 

مدبولى الامارات المرتبة الاولى الاستثمار المباشر لمصر

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