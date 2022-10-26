محتفلًا بـ 50 عامًا على العلاقات.. حاكم دبي: مصر والإمارات «قلب واحد»

نشر حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات رئيس الوزراء، مقطع فيديو على حسابه الشخصي بموقع “تويتر”، يحتفل فيه بمرور 50 عامًا على العلاقات الأخوية بين مصر والإمارات.

وعلق بن راشد بالقول “تحتفل الإمارات اليوم في مصر بخمسين عاماً من العلاقات الأخوية .. المستقرة .. المتطورة .. نحتفل ونحتفي أيضا ببداية خمسين عاماً جديدة أيضا بقيادة أخي الرئيس عبدالفتاح السيسي وأخي محمد بن زايد رئيس الدولة حفظه الله .. مصر والإمارات قلب واحد”.

تحتفل الإمارات اليوم في مصر بخمسين عاماً من العلاقات الأخوية .. المستقرة .. المتطورة .. نحتفل ونحتفي أيضا ببداية خمسين عاماً جديدة أيضا بقيادة أخي الرئيس عبدالفتاح السيسي وأخي محمد بن زايد رئيس الدولة حفظه الله .. مصر والإمارات قلب واحد pic.twitter.com/4g8CyzsjPv — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) October 26, 2022

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي ألقى كلمة بمناسبة مرور 50 عاما على تأسيس العلاقات الإماراتية – المصرية.

وقال السيسي: "نحتفل اليوم بمناسبة غالية وعزيزة على قلب كل مصري، وهي مرور 50 عاما على العلاقات المصرية الإماراتية، مشيرا إلى أن العلاقات المصرية الإماراتية تمثل نموذجا مثاليا للعلاقات القوية الطيبة التي تجمع دولتين وشعبين شقيقين، حيث تسود القيم الصادقة الحقيقية من الأخوة والمودة والتوافق بين الشعبين والتى نلمسها ونقدرها ونعتز بها.

وأكد الرئيس السيسي، أن الشعبين المصري والإماراتي دائما على قلب رجل واحد.. العلاقات بين الدولتين وعلى اختلاف القيادات والحكومات تظل نموذجا لما يجب أن تكون عليه العلاقات المتميزة بين الدول العربية الشقيقة.

وشدد الرئيس عبدالفتاح السيسي، على تطابق الرؤى مع قيادات دولة الإمارات، مضيفا بأن التفاهم وتطابق الرؤي مع قيادات دولة الإمارات الشقيقة هي مما نفخر به فى مصر.. بداية من المؤسس العظيم للدولة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمه الله، صاحب الموقف والمقولة التاريخية أبان حرب أكتوبر 1973 بأن البترول العربي ليس أغلى من الدم العربي. والمغفور له بإذن الله الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.

وأضاف الرئيس السيسي: كذلك جميع أصحاب السمو من حكام الإمارات.. وصولا إلى رئيس الدولة الأخ والصديق العزيز الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، والأخ والصديق العزيز الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، حيث على مدار تلك العقود لم تتغير قوة العلاقات المصرية والإماراتية بل زادت رسوخا.. وظل التفاهم والإخاء والتوافق بين البلدين هو عنوان مسيرة العلاقات بينهم.

وأكد الرئيس عبدالفتاح السيسي على عمق العلاقة المصرية – الإماراتية، معلقا: "فى الواقع فإن العلاقات بين مصر والإمارات تتميز دائما أنها قائمة ليس فقط على مشاعر الحب والأخوة والصداقة الحقيقية، بل كذلك على الفهم الواقعي المتعمق والدقيق لظروف المنطقة والعالم وعلى التكامل، مشيرا إلى أن تعزيز التعاون والمصالح المشتركة يمنح هذه العلاقات قوة واستدامة عبر الزمن.

وأضاف الرئيس السيسي، أن التعاون الاقتصادي والاستثماري وفي جميع المجالات دائما يسير على أعلى مستوى، والآفاق المستقبلية للتعاون الشامل بين الدولتين واعدة ومزدهرة وستعود بالخير الوفير على شعبي الدولتين وشعوب الوطن العربي جميعا.