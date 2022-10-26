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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وصفات تخسيس مجهولة مثار تحذير مهم .. فيديو

صدى البلد

حذرت منة ياسر، أخصائية التغذية، من مخاطر المنتجات مجهولة المصدر تحت اسم «وصفات التخسيس»، لذلك تفضل كورس «سوبر سيليوم» لانه مكون من ألياف طبيعية 100% وآمن لسد الشهية وهو منتج مصرح من وزارة الصحة.

وأضافت «منة ياسر» خلال برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد» أن بذور السيليوم عبارة عن ألياف طبيعية مثل الخضروات والفواكه، وبالتالي يحدث شعور بالشبع، ويفضل شرب المياة بشكل جيد، مؤكدة أن التخسيس يحتاج الى طرق ومنتجات صحية وآمنة بدون أثار جانبية.


وأوضحت أخصائية التغذية، أن هناك فريق طبي يتعامل مع المرضى بشكل مباشر، مشيرة إلى أن الكورس يكمل بعض ولا يوجد اي آثار جانبية، ويمكن استخدامه مرضى الضغط، ودهون الكبد والكوليسترول، وبع أهم المعادن التي تعدل نسبة السكر في الدم.

منة ياسر وصفات التخسيس سوبر سيليوم سد الشهية وزارة الصحة

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