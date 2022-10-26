حصول محطة مياه جزيرة محروس ومحطة صرف سلامون بسوهاج على شهادة TSM

حصلت محطة مياه جزيرة محروس بمركز اخميم بسوهاج والتى تبلغ طاقتها التصميمية ٤٢٠٠ متر مكعب لكل يوم ومحطة رفع صرف صحى سلامون والتى تبلغ طاقتها التصميمية ٧٧٧٦ متر مكعب لكل يوم على الشهادة العالمية "الإدارة الفنية المستدامة TSM"، والتي تم منحها بعد تفقد المفتشين المعتمدين وتأكدهم من تطبيق وتوافق جميع مراحل تنقية المياه ومعالجة مياه الصرف الصحي.

وأشار المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، إلى أن الحصول على تلك الشهادة يتطلب توافر مجموعة من المتطلبات الخاصة بالإدارة الفنية المستدامة لمرفق تنقية مياه الشرب والصرف الصحي وتشمل هذه المتطلبات مجموعة من المعايير الخاصة بالتشغيل الأمثل للمحطات.

مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج

وإتباع تعليمات التشغيل القياسية لجميع مراحل التشغيل بالمرفق وتوافر مؤشرات الأداء شهريًا وكذلك معايير المراقبة وضبط الجودة والتي تتمثل في صيانة الأجهزة المعملية والزجاجيات القياسية دورياً هذا بالإضافة إلى توافر المعايير الخاصة بالصيانة، والتي تتمثل في صيانة.

ومعايرة أجهزة التشغيل الرئيسية دوريا ومعدل تنفيذ الصيانة التصحيحية للمعدات وكذلك إجراءات السلامة والصحة المهنية والتي تتمثل في مخطط الطوارئ ومعدات الأمن والسلامة وتامين وحدات المرفق لحماية العاملين من الإصابة كما تشمل هذه المعايير أيضاً الموارد البشرية والتي تتمثل في مدى تقييم أداء العاملين والاستفادة من تطبيق برنامج الإدارة الفنية المستدامة.

ولفت المهندس حسام الدين طه مدير الادارة الفنية المستدامة، إلى انه حصلت 9 محطات مياه شرب على تلك الشهادة والتى تبلغ انتاجيتها 345 الف متر مكعب يوم بنسبة 43 % من المياه السطحية كما حصلت 4 محطات صرف صحى على تلك الشهادة والتى تبلغ طاقتها الانتاجية 110 الف متر مكعب لكل يوم تمثل 45 % من اجمالى مياه الصرف الصحي.

وجاري تأهيل جميع محطات مياه الشرب والصرف الصحي للحصول على تلك الشهادة الدولية لتحقيق أفضل الخدمات للمواطن السوهاجى.

ووجه رئيس مياه سوهاج الشكر للمهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى والدكتور احمد معوض نائب رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى وكذلك القائمين على منظومة TSM بالشركة القابضة للدعم المستمر لتاهيل محطات مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج.