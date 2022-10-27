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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

350 جنيها انخفاضا في السكر الأبيض واستقرار النشا والجلوكوز.. تفاصيل

صدى البلد

تباينت أسعار السكر السوق المحلي، إذ تراجع السكر المكرر بنحو 350 جنيهًا للطن، بينما ثبت سعر الجلوكوز، واستقر طن النشا الغذائي عند نفس مستوياته السعرية، على مدار نحو 4 أسابيع.

وينشر “صدى البلد”،  أسعار السكر فى الأسواق المحلية، حيث هبط سعر طن السكر الأبيض بنحو 350 جنيهًا، ليسجل سعر الطن عند 16,250 جنيهًا، بدلًا من 16,600 جنيه.

كما ثبتت أيضًا أسعار الجلوكوز، ليسجل سعر الطن 14.500 جنيه، واستقرت أسعار النشا الغذائي اليوم، ليبلغ سعر الطن 15,200 جنيه، وسجل سعر كيلو السكر للمستهلك نحو 18 جنيهًا. 
وفيما يتعلق بالأسواق العالمية، فقد هبطت العقود الآجلة للسكر الخام في بورصة نيويورك في الجلسة الصباحية لتداولات اليوم، حيث نزل عقد مارس 2023، عند 18.08 سنتًا للرطل، بمقدار انخفاض 0.03 سنت.

كما تراجع عقد مايو 2023 بنسبة 0.17%، ليسجل 17.15 سنتًا للرطل أي بمقدار هبوط 0.03 سنتًا.

أما بورصة لندن فقد انتعشت أسعار العقود الآجلة للسكر الأبيض في الجلسة الصباحية لتداولات اليوم  في بورصة لندن للسلع، حيث زاد عقد تداول شهر ديسمبر، ليصل إلى 525.30 دولار للطن، بمقدار ارتفاع 1 دولار، أي بنسبة 0.19%.

كما صعد عقد تداول مارس 2023، ليسجل 492.90 دولارًا للطن بارتفاع طفيف قدره 0.30 دولار، أي بنسبة 0.06%.

الأسواق العالمية السكر الابيض العقود الآجلة السوق المحلي الأسواق المحلية الجلوكوز بورصة نيويورك

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