جمال علام : نأمل استمرار التعاون مع الإمارات في الشأن الرياضي

قال جمال علام رئيس اتحاد الكرة إنه يأمل في استمرار التعاون مع الإمارات في الشأن الرياضي، مشيرًا إلى أن مشاكل التحكيم لا تزال مستمرة في الكرة المصرية.

وتستضيف الإمارات بطولة كأس السوبر المصري بين الأهلي والزمالك والمقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل في تمام الساعة السابعة مساءً

وقال علام في تصريحات عبر قناة أبو ظبي الرياضية: "أول سوبر مصري تستضيفه الإمارات كان أثناء ولايتي الأولى كرئيس لاتحاد الكرة، وكانت تجربة رائعة وجيدة جدًا ومفيدة أيضا".

وأكمل: "نعتز بعلاقتنا مع الإمارات ونأمل في استمرار التعاون بين البلدين في المجال الرياضي".

وتابع: "نأمل في توقيع بروتوكول شراكة مع الكرة الإماراتية لتشمل جميع أوجه التعاون الكروي، والكرة المصرية ليست بعيدة عن الدول العربية وإن شاء الله سيستمر التعاون بيننا".

وردًا على هل يعود السوبر الإماراتي إلى مصر؟، قال رئيس اتحاد الكرة: "سيكون لنا حديث مع الاتحاد الإماراتي وإن شاء الله نعمل على تواجده في مصر مرة آخرى، ونتمنى أيضا أن تحتضن مصر السوبر.