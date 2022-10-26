عضو الوطني الاتحادي عن إمارة دبي : استثمارنا بـ مصر في بلادنا وإخواننا

علق ضرار بالهول ، عضو المجلس الوطني الاتحادي عن إمارة دبي، احتفالا على مرور خمسين عاما على العلاقات الدبلوماسية بين كل من مصر ودولة الإمارات العربية المتحدة.

وأضاف بالهول خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي أنور مقدمة برنامج مصر جديدة ، الذي يبث على قناة ETC ، مساء اليوم الأربعاء ، أن الشعبان المصري والإماراتي في قلب واحد.

وأشاد عضو المجلس الوطني الاتحادي عن إمارة دبي، بالعلاقات الثنائية التى تربط القيادة المصرية والإماراتية.

الاستثمار في مصر



وعن حجم الاستثمارات الإماراتية بمصر كشف ضرار بالهول "عضو المجلس الوطني الاتحادي عن إمارة دبي": نعتبر الاستثمار في مصر "استثمار في بلادنا وإخواننا".