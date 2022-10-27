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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نجم برشلونة: أردنا الفوز من أجل الجماهير لكن سيناريو الصعود كان مستحيلا

برشلونة
برشلونة

شدد بيدري لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة على أن فريقه كان على يقين صعوبة التأهل إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

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وضمن بايرن ميونيخ وإنتر ميلان مقعدهما في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا فيما توجه برشلونة للدوري الأوروبي وذلك قبل الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

وفاز إنتر على فيكتوريا بلزن بنتيجة 4-0، فيما انتصر بايرن ميونيخ على برشلونة بثلاثية في الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أطبال أوروبا.

وقال بيدري عبر قناة برشلونة عقب نهاية مباراة بايرن: "كانت مباراة صعبة، قبل المباراة كنا نعرف نتيجة إنتر وربما لم نخوض المباراة بالحماس اللازم".

وأوضح "كنا ندرك أنه أشبه بالمستحيل فوز فيكتوريا بلازن لأن إنتر قوي جدًا على ملعبه".

وأضاف " بايرن سريع جدا في المرتدات، ويجب أن نكون أكثر هدوءا مع الكرة، احيانا نندفع بسرعة ونفقد الكرة، هذه اشياء نحتاجها من اجل المنافسة في المباريات المقبلة".

وتابع "يجب أن نتحسن في أشياء كثيرة حتى نتمكن من المنافسة، نفتقد اشياء كثيرة، الهدوء مع الكرة، اتخاذ القرار الأفضل. أردنا تحقيق الفوز للجماهير لكن لم نستطع".

وسيحل برشلونة ضيفا على فيكتوريا بلزن في الجولة الأخيرة، فيما يستضيف بايرن منافسه إنتر ميلان.

بيدري برشلونة دوري ابطال أوروبا للدوري الأوروبي إنتر ميلان بايرن ميونيخ

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