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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

نقيب المأذونين: الفحص الطبي الحالي قبل الزواج لا قيمة له

نقيب المأذونين
نقيب المأذونين

أكد إسلام عامر نقيب المأذونين، أن ما يأتي  للمأذون من من لوائح وقوانين وكتب  يتم تنفيذها  عند عقد أي قران .

 

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وقالت  إسلام عامر في حواره مع الإعلامي شريف عامر في برنامج " يحدث في مصر " المذاع على قناة " إم بي سي مصر "، :"   من المستندات المطلوبة  لإتمام عقد الزواج الكشف الطبي".

 

وأضاف إسلام عامر:"  الفحص الطبي الحالي لا قيمة له لأنه ورقي فقط ، من المفترض أن يكون هناك فحوصات وكشف طبي حقيقي على المقبلين على الزواج ".

 

وتابع إسلام عامر:"  كنت بقول لواحد المفروض الزوج  والزوجة يعملوا فحص طبي شامل ومن ضمنه الفحص النفسي قال لي المرض النفسي بيجي بعد الجواز".

 

وأكمل إسلام عامر:"  المشكلة في الطلاق تواجد طلاق دون إرادة الزوجة ونسبته من نسب الطلاق حوالي 30 % ".

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