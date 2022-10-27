نقيب المأذونين: الفحص الطبي الحالي قبل الزواج لا قيمة له

أكد إسلام عامر نقيب المأذونين، أن ما يأتي للمأذون من من لوائح وقوانين وكتب يتم تنفيذها عند عقد أي قران .

وقالت إسلام عامر في حواره مع الإعلامي شريف عامر في برنامج " يحدث في مصر " المذاع على قناة " إم بي سي مصر "، :" من المستندات المطلوبة لإتمام عقد الزواج الكشف الطبي".

وأضاف إسلام عامر:" الفحص الطبي الحالي لا قيمة له لأنه ورقي فقط ، من المفترض أن يكون هناك فحوصات وكشف طبي حقيقي على المقبلين على الزواج ".

وتابع إسلام عامر:" كنت بقول لواحد المفروض الزوج والزوجة يعملوا فحص طبي شامل ومن ضمنه الفحص النفسي قال لي المرض النفسي بيجي بعد الجواز".

وأكمل إسلام عامر:" المشكلة في الطلاق تواجد طلاق دون إرادة الزوجة ونسبته من نسب الطلاق حوالي 30 % ".