ضبط مدرس لمزاولته "كاتب عمومي" دون ترخيص في سوهاج

تمكن ضباط قسم شرطة جرجا جنوب محافظة سوهاج، من ضبط مدرس في منتصف الثلاثينات من العُمر؛ إثر مزاولته مهنة كاتب عمومي دون ترخيص، وبحوزته 25 صورة مميكنة متنوعة بين قيد طلاق، وقيد ميلاد ووفاة، واستمارتي بطاقة رقم قومي، دائرة القسم.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم شرطة جرجا، يفيد بورود محضرًا من إدارة الأحوال المدنية بسوهاج، يتضمن ضبط المدعو (حمد. ص. ع. ح- 36 سنة- مدرس- ويقيم بندر جرجا)، أثناء تواجده أمام سجل مدني جرجا.

وبحوزته إستمارتي رقم قومي و12 صورة قيد ميلاد مميكنه وصورة قيد طلاق، 5 صورة قيد وفاة، و7 صورة قيد زواج مميكنة، ومزاولته مهنة كاتب عمومي دون ترخيص، وإعماله أعمال الوساطة والسمسرة.

وعقب تقنين الإجراءات، وبمواجهة المذكور قرر بمضمون ما تقدم.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.