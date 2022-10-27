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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

العناية الإلهية تُنقذ آنسة أربعينية من الموت بأقراص سامة بسوهاج

صدى البلد

أنقذت العناية الإلهية آنسه في بداية العقد الخامس من العُمر، من الموت؛ إثر تناولها أقراص غير معلومة بقصد إنهاء حياتها؛ إثر مرورها بحالة نفسية سيئة، دائرة قسم شرطة أول سوهاج.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول سوهاج، يفيد بورود إشارة من مستشفى سوهاج الجامعي، مفادها وصول المدعوة (ولاء. ر. ع. ح- 40 سنة- لا تعمل- آنسه- وتقيم دائرة القسم)، مصابة بحالة إعياء، إدعاء تناول أقراص غير معلومة.

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وبالإنتقال والفحص وبسؤال شقيقتها المدعوة (وفاء. ر. ع. ح- 45 سنة- ربة منزل- وتقيم بذات الناحية)، أفادت أنه أثناء تواجد شقيقتها المذكورة بالمنزل تناولت أقراص طبية غير معلومة؛ ما نتج عنه إصابتها المنوه عنها؛ إثر مرورها بحالة نفسية سيئة، ونفت الشبهة الجنائية.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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