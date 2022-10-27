إسرائيل ترفض تزويد أوكرانيا بأنظمة دفاع جوي: حتى لا تقع بيد الأعداء

قال الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتزوج اليوم الخميس، إن إسرائيل لن تزود أوكرانيا بأنظمة دفاع جوي حتى لا تقع بيد الأعداء، وذلك في إشارة غير مباشرة إلى إيران التي يتهمها الغرب بتزويد روسيا بطائرات مسيرة في الحرب داخل أوكرانيا.

وأضاف هرتزوج في تصريحات لشبكة "سي.إن.إن" الأمريكية: "يمكننا تزويد أوكرانيا بأسلحة غير فتاكة لكن ليس بدفاعات جوية حتى لا تقع بيد الأعداء".

واتهم رئيس إسرائيل إيران بأنها تقدم أسلحة فتاكة لـ"قتل مواطنين أبرياء في أوكرانيا".

مباحثات مع بايدن

وأجرى الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الإسرائيلي في البيت الأبيض، الأربعاء، محادثات تركزت على إيران، حيث ناقشا برنامج طهران النووي وما تقول واشنطن إنه إمدادات أسلحة إيرانية لروسيا.

وعقب الهجمات الروسية على أوكرانيا باستخدام طائرات مسيرة إيرانية، جددت أوكرانيا طلبها من إسرائيل بمساعدات عسكرية، وهو ما يشكل معضلة لإسرائيل التي حافظت على حيادها حتى الآن تجاه هذه الحرب وطرفي الصراع.

طلب رسمي

وقال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا مؤخرا إنه سيقدم طلبًا رسميًا لإسرائيل لتزويد بلاده بأنظمة دفاع جوية في طلب يعد الأول من نوعه من قبل أوكرانيا للحصول على دعم عسكري من إسرائيل.

وجاء الطلب الأوكراني بعد فترة وجيزة من الأنباء التي أفادت باستخدام روسيا طائرات مسيرة إيرانية من "طراز شاهد-136" لاستهداف مواقع في العاصمة كييف.

وكانت إيران قد نفت تزويد روسيا بطائرات مسيرة، لكن هذا التطور الأخير بشأن إيران من شأنه أن يسلط الضوء على معضلة تواجه تل أبيب في خضم الغزو الروسي لأوكرانيا، بحسب قناة "دويتش فيله" الألمانية.

ومساء الخميس الماضي قال رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد إنه جرى اطلاعه على مستجدات الحرب في أوكرانيا خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا. وأكد لابيد أن إسرائيل "تقف إلى جانب الشعب الأوكراني"، بيد أنه لم يشر إلى الطلب الذي تقدمت به أوكرانيا رسميا للحصول على أنظمة دفاع جوي.

وخلال اجتماع مع سفراء الاتحاد الأوروبي الأربعاء الماضي، قال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس إن بلاده "تدعم وتقف إلى جانب أوكرانيا وحلف الناتو والغرب". وأضاف "هذا ما أعلناه في السابق ونؤكد عليه اليوم، فإسرائيل تتبنى سياسة تدعم أوكرانيا؛ إذ جرى تقديم مساعدات إنسانية ومعدات دفاعية منقذة للحياة".

لكنه قال إن إسرائيل لن تسلم أسلحة إلى أوكرانيا، مرجعًا ذلك إلى "مجموعة متنوعة من الاعتبارات التشغيلية"، مضيفًا "سنواصل دعم أوكرانيا في إطار حدودنا كما فعلنا في الماضي ونعتزم المساعدة في تطوير نظام إنذار مبكر مدني منقذ للحياة".