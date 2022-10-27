قرارات البنك المركزي.. سعر الدولار والفائدة وطرح شهادات 17.25%

أصدر حسن عبد الله محافظ البنك المركزي حزمة من القرارات العاجلة فى اجتماع استنئائي والتي كان أبرزها رفع أسعار الفائدة 2%.

البنك المركزي يرفع سعر الفائدة

أصدر البنك المركزي بيانا عاجلا في اجتماع اليوم بإن لجنة السياسة النقدية، قررت تثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 13.25٪، 14.25٪ 13.75٪ على الترتيب، كمال تم تثبيت سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 11.75٪.

سعر شهادات البنك الاهلي المصري وبنك مصر

قرر البنك الأهلي المصري اليوم إصدار شهادة بلاتينية لمدة ٣ سنوات بعائد سنوي ١٧،٢٥٪؜.

كما قرر بنك مصر اليوم أيضا برفع سعر عائد إصدار شهادة القمة لمدة 3 سنوات بعائد سنوي 17.25%؜ ويصرف العائد سنويًّا.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي: