في ذكرى رحيلها.. محطات بحياة نوال السعداوي

تشكل وعي الكاتبة نوال السعداوي، التي تحل اليوم، الخميس، ذكرى رحيلها، في بيئة ثورية؛ فقد ولدت في قرية كفر طلحة، بمحافظة القليوبية شمالي القاهرة، في 31 أكتوبر عام 1931، وكان والدها الموظف بوزارة المعارف حينها، أحد الذي يناهضون الوجود الإنجليزي في مصر، وتتركز حياة الأديبة المصرية الراحلة في محطات رئيسية؛ بداية من التحاقها بكلية الطب، ثم زواجها ثلاث مرات، ونشاطها السياسي والاجتماعي الممتد، ومؤلفاتها المثيرة التي تجاوزت الخمسين عملًا، ويعد أبرزها "مذكرات في سجن النساء".

عزل نوال السعداوي من منصبها ضريبة مناهضة العنف

ودفعت نوال السعداوي، تكلفة باهظة على مدار مشوارها كضريبة على مواقفها لمناهضة جريمة الختان والتصدي للفكر الذكوري مجتمعيًا والمتشدد أصوليًا.

أبرز هذه التضحيات فقدانها وظيفتها بوزارة الصحة، ومنصبها كرئيس تحرير مجلة الصحة، وكأمين مساعد في نقابة الأطباء، وفي عام 1972 نشرت كتابًا بعنوان "المرأة والجنس"، ناهضت خلاله جميع أنواع العنف الذي تتعرض له المرأة كالختان وكشوف العذرية التي تقام في المجتمع الريفي، حقق الكتاب موجة جدل كبيرة لأنها كشفت بجرأة عن جرائم مسكوت عنها تحدث بحق النساء، ونتيجة لهذا الجدل بدلًا من أن تُكرم على مواقفها وشجاعتها تمت إقالتها من جميع المناصب الحكومية والنقابية التي كانت تشغلها كطبيبة.

وسردت نوال السعداوي في كتاب «مذكرات طبيبة»، بعضا من حياتها، قائلة: «كانت بحاجة في لحظة من اللحظات إلى من يداويها، يداوي آمالها التي انبعثت مع لحظات انبثاق أنوثتها، وآلامها التي تفجرت مع تفجر هذه الأنوثة، المجتمع بتداعيات معتقداته، والأهل بسجن عاداتهم وأفكارهم، والنفس بهواجسها وتطلعاتها ومعصيانها وتمردها، وبإذعانها أخيراً لشيء ما، تعلن مذكراتها».

لم تتراجع نوال السعداوي عن مواقفها ولا عن مشاريعها البحثية بعد الإقالة، بل تقدمت تجاه تأليف مزيد من الكتب التأسيسية للموجة النسوية الثانية، ورغم أن النتائج الرسمية لمواقفها لم تتحقق إلا بعد وفاتها، إلا أن الفضل الكامل يرجع لها بعد تجريم الختان بشكل رسمي العام الماضي.

وعانت نوال السعداوي من بين تجارب طفولتها التي وثقتها بوضوح، من خضوعها لعملية ختان في عمر السادسة.

ووصفت “السعداوي” في كتابها «الوجه العاري للمرأة العربية» خضوعها للجراحة المؤلمة على أرضية الحمام بينما وقفت والدتها إلى جوارها.

كواليس معارك نوال السعداوي مع الكبار

خاضت نوال السعداوي، العديد من المعارك الفكرية، ففي مقال لها بجريدة "الجمهورية" 1986، كتبت نوال السعداوي مقالًا ترد على الأديب الراحل توفيق الحكيم، لأنها حسبما قالت: «يكشف توفيق الحكيم عن تناقضه في فهمه للمرأة والإسلام من حوار له مع امرأة أجنبية اسمه شاسا».

ولفتت إلى أن توفيق الحكيم كان في أحد مقالاته متناقضًا، حيث حكى رواية البخاري ومسلم ليخلص منها أن نبي الإسلام لم يفرض الحجاب على المرأة بجلوسه مع بعض سيدات قريش غير محجبات، واعتبر الحكيم ذلك صورة من أروع وأجمل صور البشرية الإنسانية، لكنه في بداية المقال حرم على المرأة كشف وجهها لرجل ليس زوجها إلا للبيان والمعرفة وليس للاستحسان، وقالت: «هنا يخرج القارئ من مقال توفيق الحكيم بفكرة مزدوجة عن القيم الأخلاقية في الإسلام، فهو يحرم على المرأة المسلمة، سلوكا يجعله مثلا أعلى لسلوك النبي المشرع الأول للإسلام، وهو يشجع عجائز الرجال على الاقتران بالبنات الأطفال، بل إنه يجعل هذه الطفلة مسئولة عن إسعاد ذلك الرجل العجوز، كيف، لا أدري، خاصة أن الحكيم لا يعني هنا مجرد السعادة الروحية، أو الرعاية العاطفية».

وقالت «السعداوي»، في حوارها مع الإعلامية وفاء الكيلاني في برنامج «بدون رقابة»، إن الشيخ محمد متولي الشعراوي، لم يكن يهتم بشرح جوهر الدين الإسلامي، بل كان مشغولًا بشرح الألفاظ فقط.

وحكت أنها قبل أن تتحدث عنه في أية حوارات وأحاديث صحفية، قال عنها إنها تعمل مع الشيطان وهو عمل لله، وكان يعطي لنفسه الحق في الحديث عن أي شيء، وكان له مساحة كبيرة للحديث بشكل يومي في التلفزيون المصري، وعندما طلبت المواجهة، مُنعت من الإعلام، قائلة: «أنا منعت من الإعلام والندوات الثقافية لسنوات طويلة، وليس لي وجود في الثقافة المصرية خوفًا من أنني أوجه الانتقادات دومًا».