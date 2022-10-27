برلماني: تحية قلبية للرئيس السيسي على قرارات أثلجت صدور كل المصريين

أشاد النائب هشام الجاهل، عضو مجلس النواب، بقرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوسيع حزمة الحماية الاجتماعية ، مؤكدا أن هذه القرارات تبعث بالطمأنينة تجاه قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التحديات الصعبة التى فرضتها الأزمة العالمية.



وأكمل الجاهل، فخامة الرئيس قد وجه بإقرار علاوة استثنائية بقيمة 300 جنيه شهريًا، وزيادة الحد الأدنى للأجور ليرتفع من 2700 جنيه ل 3000، وتوفير دعم مالي للأسر على بطاقات التموين بمبلغ 100 جنيه، وعدم زيادة أسعار الكهرباء حتى شهر يونيو القادم، ضمن حملة إجراءات حماية اجتماعية بتكلفة تصل لنحو 67 مليار جنيه في الفترة من نوفمبر المقبل وحتى 30 يونيو 2023.

وأوضح هشام الجاهل أن صرف علاوة استثنائية لجميع العاملين بالدولة والمعاشات تقدر بـ300 جنيه يعكس حرص الرئيس على دعم المواطن المصري لكي يتمكن من مواجهة الأثار السلبية التى أصابت المواطن المصري منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية.

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واكمل عضو مجلس النواب أن كلمة الرئيس السيسى، ودعوته لمناهضة الفقر، جاءت ركيزة أساسية للحكومة التى ترجمت توجيهات القيادة السياسية، بقرارات تحقق خلالها الحماية الاجتماعية الزائدة، والتى تصل تكلفتها لنحو 67 مليار جنيه، ويتم العمل بالحزمة الاجتماعية من نوفمبر المقبل حتى 30 يونيو 2023، بالإضافة إلى رفع الحد الأدني للأجور من 2700 جنيه لـ3000 جنيه، واستمرار عدم زيادة أسعار الكهرباء حتى 30 يونيو 2023 وإقرار علاوة استثنائية لمجابهة غلاء المعيشة بقيمة 300 جنيه لجميع العاملين بالدولة، وأشاد عبدالقادر، بهذه القرارات التي تحقق مزيدا من الحماية الاجتماعية للمواطنين، فى ظل موجة ارتفاع الأسعار عالميا.

وطالب هشام الجاهل الشعب المصرى الالتفاف خلف دولته وقيادته من أجل عبورها بنجاح إلى الجمهورية الجديدة التى نطمح إليها جميعا، والتى وضع أسسها الرئيس عبد الفتاح السيسي، مطالبا جميع القوى السياسية بإعلاء المصلحة الوطنية فوق المصلحة الشخصية ، وفهم طبيعة الأزمة وأبعادها، ومشاركة السلطة التنفيذية في رسم خارطة الطريق إلى المستقبل.

ووجه النائب هشام الجاهل، عضو مجلس النواب ... تحية قلبية للرئيس السيسى على هذه القرارات الجرئية والتى جاءت فى توقيت صعب للغاية حيث يمر العالم بازمة مالية كبيرة معرباً عن ثقته التامة فى تكليف الرئيس السيسى للحكومة بتنفيذ جميع توصيات المؤتمر الاقتصادى فى مختلف المجالات الاستثمارية والصناعية والصحية والتعليمية وغيرها.