رئيس جامعة سوهاج يشهد فعاليات دورة لغة الإشارة ويدعم مواهب ذوي الهمم

شهد الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج، فعاليات البرنامج التدريبي المتخصص في مجال "لغة الإشارة للصم" المستوى الأول، وذلك بهدف تأهيل المتدربين للتواصل مع ذوي الهمم، ونشر ثقافة الصم وتوعية المجتمع حول كيفية التعامل معهم.

والذي نظمه مركز نور البصيرة لذوي الإعاقة بالجامعة، بحضور الدكتور عماد الصوينع مدير المركز والدكتورة سلمى عبدالمنعم نائب مدير المركز، وذلك بمقر المركز بالحرم الجامعي القديم.

وأوضح الدكتور مصطفى عبدالخالق أن البرنامج التدريبي يهدف إلى إعداد كوادر بشرية قادرة على تعلم أساليب وأنماط وأساسيات لغة الإشارة، من أجل التعامل مع فئة الصم و معرفة احتياجاتهم، و التيسير عليهم في تعاملتهم اليومية ودمجهم في المجتمع، وفق ضوابط الترجمة المتفق عليها من الهيئات والمنظمات العالمية.

بإعتبارهم فئة قادرة علي العمل والإنتاج، ولهم دور هام في تنفيذ خطط التنمية وتأسيس الجمهورية الجديدة، وذلك في ظل الاهتمام الذي توليه القيادة السياسة والدولة المصرية لهذه الفئة.

وأشار الدكتور عماد الصوينع إلى أن البرنامج التدريبي يسعى إلى كيفية التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقات الخاصة بشكل بسيط والعمل على مساعدتهم للحد من الضغوط النفسية والداخلية التي تصيب كل من يعانون من عدم الكلام والسمع.

والعمل على تطور العلاقات الاجتماعية والمعرفية لديهم، مضيفاً أن البرنامج التدريبي يشمل ٤ مستويات تدريبية، ويقوم بالتدريب به متخصصين في لغة الإشارة من كلية التربية النوعية بالجامعة، حيث يستمر التدريب بالمستوى الأول علي مدار ٤ أيام.

جامعة سوهاج

وأضافت الدكتورة سلمى عبد المنعم انه عقب الانتهاء من فعاليات المستوي الأول للدورة سيتم الإعلان عن المستوي الثاني مباشرة، موضحة أن المستوى الرابع من التدريب سيكون خاص بالترجمة الفورية، حيث يؤهل الدارس لترجمة كل ما يسمع مباشرة إلى لغة الإشارة.

وسوف يحصل الدارس في نهاية كل مستوى علي شهادة معتمدة من الجامعة تؤهله للعمل في مجال لغة الإشارة داخل مصر وخارجها، مضيفة أن رئيس الجامعة وعد المتدربين ممن يجتازوا المستويات التدريبية الأربعة منحهم مكافآت مالية تشجيعاً لهم.

وخلال تواجده بالمركز استمع رئيس الجامعة لعدد من المواهب الفنية لذوي الإعاقة ومنهم الطالب بيتر نصحي بالفرقة الرابعة بكلية الألسن، ومحمد أبو طالب مدرب الكمبيوتر بالمركز، وذلك في إطار دعم الجامعة للمبدعين منهم، وتوفير فضاء مفتوح لعرض مواهبهم الفنية والإبداعية بمختلف المجالات.

والجدير بالذكر أنه في ختام اليوم الأول للبرنامج التدريبي منح الدكتور مصطفى عبد الخالق الطالبة "نعمة محمد خلف" بالفرقة الثانية بكلية التربية النوعية، مكافأة مالية تشجيعاً ودعماً لها .