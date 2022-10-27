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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بعد احتراقها وتفحم 11 طفلا.. ابنة الملكة إليزابيث تزور مدرسة مكفوفين بأوغندا

تفاصيل زيارة الأميرة
تفاصيل زيارة الأميرة آن لمدرسة الصم والمكفوفين في أوغندا

تستعد الأميرة آن، الابنة الوحيدة للملكة إليزابيث الثانية والأمير فيليب الراحلين، لزيارة مدرسة للصم المكفوفين الصغار شرق العاصمة الأوغندية كمبالا خلال رحلتها إلى الدولة الواقعة في شرق أفريقيا، غداً الجمعة.

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تفاصيل زيارة الأميرة آن لمدرسة بأوغندا 

ووفقا لما ذكرته صحيفة «الديلي ميل»، توفي 11 طفلا حرقا وأصيب 6 آخريين إثر اندلاع حريق في مدرسة سلامة للمكفوفين في منطقة موكونو شرقي العاصمة الأوغندية، الاثنين الماضي. 

وأوضحت الصحيفة البريطانية، اليوم الخميس، أن أولياء الأمور المفجوعين كانوا يبكون بحرقة بالقرب من المدرسة التي تعرضت لأضرار بالغة بينما فحصت فرق الطب الشرعي المبنى المتفحم. 

تفحم بها 11 طفلا..تفاصيل زيارة الأميرة آن لمدرسة الصم والمكفوفين في أوغندا   

وقال مدير المدرسة، فرانسيس كيروبي لصحيفة «التايمز»: «قدمنا ​​ملفات شخصية عن كل من سيحضر زيارة الأميرة آن للمدسة». 

وعن تفاصيل الحادث أوضح «كيروبي»: «بدأ الحريق بدون اتصال كهربائي، مما يعني أن الحريق على الأغلب لم يكن بسبب أي عطل في الطاقة، لكن على أي حال الشرطة تحقق للوصول إلى السبب الحقيقي».

تفحم بها 11 طفلا..تفاصيل زيارة الأميرة آن لمدرسة الصم والمكفوفين في أوغندا   

إجراءات الشرطة الأوغندية لكشف ملابسات الحادث

من جانبها، علقت  الشرطة الأوغندية حول ملابسات الحادث عبر «تويتر»، معلقة: « سبب الحريق غير معروف حاليا، لكن تم تأكيد 11 حالة وفاة نتيجة الحريق، و6 أشخاص مصابين في حالة حرجة تم نقلهم إلى المستشفى». 

ونبه وزير الشؤون الداخلية الجنرال، كاهيندا أوتافير: «معظم القتلى أطفال في المدرسة ، وتعاطفنا مع أولياء الأمور، كما تم تطويق المدرسة باعتبارها مسرحا للجريمة، ونتعهد بإجراء تحقيق كامل». 

تفحم بها 11 طفلا..تفاصيل زيارة الأميرة آن لمدرسة الصم والمكفوفين في أوغندا   

ولفت أحد شهود العيان ويدعي كيروبي، وهو أعمى أيضا بإن النيران اجتاحت المهجع بينما كان التلاميذ نائمين.

وكان من المقرر بالفعل أن تزور الأميرة البريطانية آن، شقيقة الملك تشارلز الثالث، المنشأة يوم الجمعة المقبل، في إطار زيارة لأوغندا التي احتفلت بمرور 60 عاما على الاستقلال عن بريطانيا في 9 أكتوبر.

تفحم بها 11 طفلا..تفاصيل زيارة الأميرة آن لمدرسة الصم والمكفوفين في أوغندا   
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