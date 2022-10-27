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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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رياضة

صبحي يشارك في جلسة نقاشية حول تاريخ العلاقات الرياضية الإماراتية المصرية

صدى البلد

شارك الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، كمتحدث في الجلسة التاسعة بعنوان تاريخ العلاقات الرياضية المصرية الإماراتية ضمن الملتقي الثقافي والإعلامي، وذلك خلال فعاليات اليوم الثاني من احتفالية مرور 50 عامًا على تأسيس العلاقات المصرية الإماراتية تحت شعار " مصر والإمارات قلب واحد"، بحضور لفيف من الشخصيات الإعلامية والرياضية المصرية والإماراتية.


في البداية، أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، عمق العلاقات بين مصر ودولة الإمارات العربية المتحدة وحرص القيادة السياسية على توطيد هذه العلاقات القوية المتينة على مستوى الحكومي والشعبي، وتأكيدًا على عمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، والذي يدل على وجود امتداد شعبي إلى جانب التعاون الحكومي وتوافق الرؤى بين قيادتي البلدين، وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتعزيز أطر التعاون بين  البلدين.


وقال الدكتور أشرف صبحي: "إن هذه الاحتفالية تأتي في إطار التأكيد على عمق العلاقات المصرية مع دولة الإمارات، وخصوصية العلاقات الثنائية التي تجمع الشعبين الشقيقين، مشيرًا إلى التفاهم والتوافق في الرؤى بين قادة البلدين، متمنيًا أن تخرج الاحتفالية بمستوى رفيع يليق بعمق علاقة البلدين"


ولفت الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إلي أن الإمارات شهدت تطورًا ايجابيًا في المجال الرياضي وخاصةً فيما يتعلق بالجانب الاقتصادي والشراكة مع القطاع الخاص، بالإضافة إلى الاحتراف وتطبيقاته والشركات التي ترتبط بالإستراتيجية في حكومة دولة الإمارات


وأضاف الوزير : "نعتز بالقوة الناعمة في الرياضة المصرية والتي يمثلها الأهلي والزمالك وخاصة تواجدهم في بلدهم الإمارات، وأن دل يدل علي متانة وعمق العلاقة المصرية الإماراتية علي كافة المستويات".

 

وتحدث الدكتور أشرف صبحي عن أوجه التعاون الشبابي والرياضي المصري والإماراتي، ومنها مؤسسة زايد العليا على صعيد دعم ورعاية ذوى القدرات والهمم، والتعاون المثمر مع الوزارة فى إنشاء مراكز للتخاطب وتنمية المهارات بمراكز الشباب الأكثر احتياجاً فى مختلف محافظات الجمهورية، والتى تقدم الدعم الكبير لأبناء الأسر المصرية من ذوى القدرات والهمم.

 

كذلك أشار وزير الشباب والرياضة، إلي التعاون مع الوزارة في ماراثون زايد الخيري، الذي يعد محفلاً رياضياً كبيراً، وإقامته في مصر يدلل على العلاقات القوية التي تجمع الجانبين المصري والإماراتي، فضلاً عن كونه حدثاً إنسانياً يعكس قيمة العمل الخيري والمساهمة المجتمعية، بمشاركة كبيرة من قبل الشباب والعائلات المصرية.


وفي سياق العلاقات المصرية الإماراتية في المجال الرياض،  كان الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة قد أطلق عبر الفيديو كونفرانس، مهرجان رياضي احتفالًا بمرور 50 عاما على تأسيس العلاقات المصرية الإماراتية، تعبيرًا عن أهمية ممارسة رياضة الدراجات وما لها من تأثير كبير في صحة الموطن، والتي تهدف إلى تنمية المورد البشري الذي يعد بمثابة ثروة الشعوب القومية.


وكانت حكومتا جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات قد أعلنت الاحتفال بمرور 50 عامًا على تأسيس العلاقات المصرية الإماراتية عبر تنظيم احتفالية كبرى تحت شعار "مصر والإمارات قلب واحد"، خلال الفترة من 26 إلى 28 أكتوبر الحالي بتنفيذ عدد من الفعاليات المختلفة في كل محافظات الجمهورية.

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