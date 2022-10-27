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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بورصة السيارات.. ثبات أسعار نيسان صني موديل 2023 | صور

نيسان صني موديل 2023
نيسان صني موديل 2023

استقرت الأسعار الرسمية لسيارة السيدان الشهيرة نيسان صني موديل 2023 في السوق المصري، وتتوفر السيارة بأربعة فئات، وتصميم شبابي، وباقة من تجهيزات الأمن والسلامة.

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نيسان صني موديل 2023

مواصفات السيارة نيسان صني موديل 2023

تعتمد السيارة نيسان صني موديل 2023 على محرك رباعي الأسطوانات، 4 سلندر، يضخ قوة تصل الى 108 حصانا، وعزم أقصى للدوران يبلغ 134 نيوتن/متر، وناقل حركة أوتوماتيك رباعي السرعات، ونظام جر أمامي.

 

تتسارع السيارة نيسان صني موديل 2023 من وضع الثبات وصولاً لسرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 12.5 ثانية، وتصل سرعتها القصوى الى 180 كيلومتر في الساعة، ويصل متوسط استهلاك الوقود لـ 6.9 لتر لكل 100 كيلومتر.

نيسان صني موديل 2023

تتمتع السيارة نيسان صني موديل 2023 بباقة من تجهيزات الأمن والسلامة أبرزها، وقفل مركزي للأبواب، مع مرايا جانبية كهربائية، ونظام توزيع قوة الفرامل EBD ، وفرامل مانعة للانغلاق ABS مانعة للانغلاق، مع 2 AIRBAGS امامي للحماية، وحساسات ركن مع كاميرا خلفية للفئات عالية التجهيز مدعومة بشاشة تتوسط قمرة القيادة.

نيسان صني موديل 2023

الأسعار الرسمية للسيارة نيسان صني موديل 2023

نيسان صني موديل 2023 الفئة الأولى بسعر 271,400 جنيه.

نيسان صني موديل 2023 الفئة الثانية بسعر 292,500 جنيه.

نيسان صني موديل 2023 الفئة الثالثة MIDLINE بسعر 311,000 جنيه.

نيسان صني موديل 2023 الفئة الرابعة SUPER SALOON بسعر 322,000 جنيه.

 

 

السوق المصري بورصة السيارات نيسان صني موديل 2023 نيسان صني

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