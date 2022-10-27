عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

خطة البنوك المركزية في العالم للقضاء على هيمنة الدولار.. تفاصيل

الدولار الأمريكي
الدولار الأمريكي

سعت الحكومات في جميع أنحاء العالم إلى استقرار عملاتها والدفاع عن اقتصاداتها ضد الزيادات السريعة في أسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي، والتي قلبت المجال لصالح الدولار

وتسلط جهودهم الضوء على كل من الطبيعة المترابطة للنظام المالي العالمي ونقاط ضعفها.

ووفقا لصحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة خمس مرات هذا العام ومن المتوقع أن يتخذ المزيد من التحركات حيث يظل التضخم مرتفعا في الولايات المتحدة. 

ورفعت زيادات الأسعار العوائد على العرض للمستثمرين الذين يشترون الأصول الأمريكية، وجذب الأموال إلى أمريكا وتعزيز الدولار. 

ونظرًا لأن الاقتصاد الأمريكي على أسس أكثر ثباتًا مقارنة ببقية العالم، فإن المستثمرين القلقين بشأن الانكماش العالمي يقومون أيضًا بضخ الأموال في أكبر اقتصاد في العالم، مما يجعل الدولار أقوى.

نتيجة لذلك، ضعفت عملات الدول الأخرى، التي يتم تقدير قيمتها بالنسبة لبعضها البعض، مما أزعج الأسواق في بعض أكبر الاقتصادات في العالم ، من اليابان والصين إلى الهند وبريطانيا.

خطة البنوك المركزية حول العالم

قال سيما شاه، كبير المحللين الاستراتيجيين العالميين في إدارة الأصول الرئيسية، إن بنك الاحتياطي الفيدرالي “يقوم بشحن الدولار الأمريكي بشكل كبير، مما يحد من قدرة البنوك المركزية العالمية الأخرى على تحقيق الاستقرار بفعالية في اقتصاداتها”.

وجزء من تأثير تحركات الاحتياطي الفيدرالي على مناطق أخرى اقتصادي، حيث تعني العملة الأضعف أن استيراد الغذاء والطاقة والسلع الأخرى يكلف أكثر ويزيد التضخم.

كما أن الارتفاع في قيمة الدولار جعل من الصعب على المقترضين الأجانب الذين لديهم ديون مقومة بالعملة الأمريكية سداد قروضهم. 

ومع قيام المستثمرين بتحويل الأموال من بلدانهم إلى الولايات المتحدة، زادت عائدات السندات السيادية الأجنبية، والتي تشير إلى تكلفة الاقتراض للحكومات الأجنبية.

بوتين: أمريكا تستخدم الدولار كسلاح.. وتخلق المشاكل حول العالم

انخفاض كبير في أسعار الذهب مع ارتفاع الدولار الأمريكي عالميا

لكن هناك قضية أخرى تزعج المستثمرين وصناع القرار، حيث ترتبط أسعار الأصول حول العالم ببعضها البعض، وبالتالي، أدى ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية إلى تحولات حادة في العملات والسندات والأسهم العالمية، مما تسبب في رد فعل الأسواق بشكل مفاجئ ومتزامن.

وقالت كلوديا سام، مؤسسة سهم للاستشارات والخبيرة الاقتصادية السابقة في الاحتياطي الفيدرالي: “لقد دفع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأسواق المالية في اتجاه واحد سريعًا حقًا. الأسواق بحاجة إلى وقت للتكيف”.

لكن من الصعب الحصول على بيانات دقيقة وهي تختلف من بلد إلى آخر، مما يجعل من الصعب معرفة المدى الكامل للتدخل الحكومي في أسواق العملات حول العالم.

في سبتمبر، أنفقت الحكومة اليابانية ما يقرب من 20 مليار دولار لشراء عملتها الخاصة لوقف انخفاضها السريع، وهو أول تدخل من هذا النوع منذ عام 1998. 

وقال المحللون إن الإجراء قد قلل بعض التقلبات في السوق.

في الأسبوع الماضي، انخفض الين الياباني إلى أضعف مستوياته مقابل الدولار منذ عام 1990، منخفضًا بأكثر من 23 في المائة لهذا العام، قبل عودة قصيرة وحادة.

وكشفت كل من كوريا الجنوبية وتايوان والفلبين وفيتنام وماليزيا وتايلاند عن تدخلها في العملة.

أمريكا بريطانيا الدولار الدولار الأمريكى اسعار الفائدة الفيدرالى الامريكى سعر الدولار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب اليوم الخميس 27-10-2022

سعر جرام الذهب بعد ارتفاع الدولار اليوم الخميس

عاجل.. البنك الأهلي يطرح شهادة بلاتينية 3 سنوات بعائد سنوى 17.25%

4000 جنيه شهريًا وانت في بيتك .. أعلى عائد شهادات استثمار بالبنوك 2022

زيادة 62 جنيها للجرام.. أسعار الذهب الآن بعد رفع الفائدة

بعد زيادة الدولار .. ارتفاع الذهب وهذا سعر عيار 21 الآن

مسجلا 22.33 جنيه في البنك الأهلي.. سعر الدولار اليوم بعد رفع سعر الفائدة

الحق بيع| ارتفاع أسعار الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

موضوعات متعلقة

تدمير أمريكا وبريطانيا .. اعتراف صادم من التليفزيون الروسي بشأن التدريبات النووية

خبير دولي: البنك المركزي المصري حاسم في التعامل مع التضخم

لن تنجو .. أمريكا توجه تهديدات غير مسبوقة لـ زعيم كوريا الشمالية

مستوى غير مسبوق.. بوتين يكشف عن تعاون سري بين روسيا والصين

بسبب روسيا وفرنسا .. أوروبا تواجه نقصًا في الوقود

بوتين يكشف موقف روسيا والصين من مشكلة كوريا الشمالية النووية

بوتين: تايوان جزء لا يتجزأ من الصين.. والزيارات الأمريكية لها استفزازية

أوكرانيا: روسيا قد تفجر محطة زابوريجيا النووية

ترشيحاتنا

الأيام المقبلة.. الأرصاد تحذير من سقوط الأمطار | فيديو

الأزهر يقدم واجب العزاء لوفاة 10 من أسرة واحدة بالمحلة في حادث أليم.. صور

لماذا شبه بوتين رئيس وزراء الهند بـ كاسحة الجليد؟

لماذا تنعقد قمة المناخ في مصر وما مدى أهميتها؟

عون: اتفاق ترسيم الحدود مع إسرائيل هديتي إلى اللبنانيين قبل مغادرة منصبي

مدير الجود مستشفى الناس يكشف تفاصيل قافلة ستر وعافية بالقليوبية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مشروب خارق.. كوب منه يحرق الدهون الثلاثية ويساعد في إنقاص الوزن

خاص| من اليونان للعالم.. قصة الطبيب إيفانجيلوس فيازيس وثورة علاج الأسنان

تخطى الربع مليون جنيه.. فستان يسرا يثير الجدل

بعد تشوه وجهها.. شاهد أجمل صور وفاء سالم في شبابها

فيديو

موعد تحسن الطقس وأماكن سقوط الأمطار وسيول بهذه المناطق ..فيديو

النائب العام يصدر قرارا في قضية صيدلي حلوان

الآثار الإيجابية التابعة لقرار البنك المركزي.. نصائح لحاملي الدولار.. فيديو

قرارات البنك المركزي.. سعر الدولار والفائدة وطرح شهادات 17.25%

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

الاستثمار الأجنبي.. صناعته وتوطينه

السفير الصيني بالقاهرة لياو ليتشيانغ

عشر سنوات من العمل الجاد خلقت إنجازات عظيمة في الصين

نسرين حجاج

مع الرئيس

د. فتحي حسين

المشاركة والتنوع أسباب نجاح المؤتمر الاقتصادي 2022

عبد المعطى أحمد

استثمار الوقت

نهى زكريا

الاستثمار في القمامة

علي الرز

الكاظمي.. رغم كوابيس الدولة العميقة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "31"

اﻟﻤﺰﻳﺪ