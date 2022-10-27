خطة البنوك المركزية في العالم للقضاء على هيمنة الدولار.. تفاصيل

سعت الحكومات في جميع أنحاء العالم إلى استقرار عملاتها والدفاع عن اقتصاداتها ضد الزيادات السريعة في أسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي، والتي قلبت المجال لصالح الدولار.

وتسلط جهودهم الضوء على كل من الطبيعة المترابطة للنظام المالي العالمي ونقاط ضعفها.

ووفقا لصحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة خمس مرات هذا العام ومن المتوقع أن يتخذ المزيد من التحركات حيث يظل التضخم مرتفعا في الولايات المتحدة.

ورفعت زيادات الأسعار العوائد على العرض للمستثمرين الذين يشترون الأصول الأمريكية، وجذب الأموال إلى أمريكا وتعزيز الدولار.

ونظرًا لأن الاقتصاد الأمريكي على أسس أكثر ثباتًا مقارنة ببقية العالم، فإن المستثمرين القلقين بشأن الانكماش العالمي يقومون أيضًا بضخ الأموال في أكبر اقتصاد في العالم، مما يجعل الدولار أقوى.

نتيجة لذلك، ضعفت عملات الدول الأخرى، التي يتم تقدير قيمتها بالنسبة لبعضها البعض، مما أزعج الأسواق في بعض أكبر الاقتصادات في العالم ، من اليابان والصين إلى الهند وبريطانيا.

خطة البنوك المركزية حول العالم

قال سيما شاه، كبير المحللين الاستراتيجيين العالميين في إدارة الأصول الرئيسية، إن بنك الاحتياطي الفيدرالي “يقوم بشحن الدولار الأمريكي بشكل كبير، مما يحد من قدرة البنوك المركزية العالمية الأخرى على تحقيق الاستقرار بفعالية في اقتصاداتها”.

وجزء من تأثير تحركات الاحتياطي الفيدرالي على مناطق أخرى اقتصادي، حيث تعني العملة الأضعف أن استيراد الغذاء والطاقة والسلع الأخرى يكلف أكثر ويزيد التضخم.

كما أن الارتفاع في قيمة الدولار جعل من الصعب على المقترضين الأجانب الذين لديهم ديون مقومة بالعملة الأمريكية سداد قروضهم.

ومع قيام المستثمرين بتحويل الأموال من بلدانهم إلى الولايات المتحدة، زادت عائدات السندات السيادية الأجنبية، والتي تشير إلى تكلفة الاقتراض للحكومات الأجنبية.

لكن هناك قضية أخرى تزعج المستثمرين وصناع القرار، حيث ترتبط أسعار الأصول حول العالم ببعضها البعض، وبالتالي، أدى ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية إلى تحولات حادة في العملات والسندات والأسهم العالمية، مما تسبب في رد فعل الأسواق بشكل مفاجئ ومتزامن.

وقالت كلوديا سام، مؤسسة سهم للاستشارات والخبيرة الاقتصادية السابقة في الاحتياطي الفيدرالي: “لقد دفع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأسواق المالية في اتجاه واحد سريعًا حقًا. الأسواق بحاجة إلى وقت للتكيف”.

لكن من الصعب الحصول على بيانات دقيقة وهي تختلف من بلد إلى آخر، مما يجعل من الصعب معرفة المدى الكامل للتدخل الحكومي في أسواق العملات حول العالم.

في سبتمبر، أنفقت الحكومة اليابانية ما يقرب من 20 مليار دولار لشراء عملتها الخاصة لوقف انخفاضها السريع، وهو أول تدخل من هذا النوع منذ عام 1998.

وقال المحللون إن الإجراء قد قلل بعض التقلبات في السوق.

في الأسبوع الماضي، انخفض الين الياباني إلى أضعف مستوياته مقابل الدولار منذ عام 1990، منخفضًا بأكثر من 23 في المائة لهذا العام، قبل عودة قصيرة وحادة.

وكشفت كل من كوريا الجنوبية وتايوان والفلبين وفيتنام وماليزيا وتايلاند عن تدخلها في العملة.