انخفاض كبير في أسعار الذهب مع ارتفاع الدولار الأمريكي عالميا

تراجعت أسعار الذهب، اليوم الخميس، مع ارتفاع الدولار الأمريكي، مما عوض الدعم من التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد يبطئ وتيرة رفع أسعار الفائدة بعد نوفمبر.

وتراجع الذهب 0.3 بالمئة إلى 1658.77 دولارًا للأوقية بحلول الساعة 12:55 مساءً بتوقيت جرينتش، بينما تراجعت عقود الذهب الأمريكية الآجلة بنسبة 0.4 بالمئة إلى 1662.30 دولارًا.

وقال جيم ويكوف، كبير المحللين في كيتكو ميتالز ، إن أسعار الذهب تتعرض لضغوط من الانتعاش القوي في مؤشر الدولار وبعض البيانات الاقتصادية الأمريكية المتفائلة.

وارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.6٪ ، مما جعل السبائك أقل جاذبية للمشترين في الخارج. كما يتنافس الذهب مع الدولار كمخزن آمن للقيمة.

وأظهرت البيانات أن النمو الاقتصادي الأمريكي انتعش أكثر من المتوقع في الربع الثالث وسط استمرار انخفاض العجز التجاري.

ومع ذلك، فإن معدل الفائدة القوي للاحتياطي الفيدرالي أدى إلى كبح جماح إنفاق المستهلكين.

كما قام المستثمرون بتقييم ارتفاع آخر لسعر الفائدة من البنك المركزي الأوروبي، والذي رفع تكاليف الاقتراض بأسرع وتيرة على الإطلاق، مع مزيد من الارتفاعات شبه مؤكدة.

وقالت المحللة في StoneX رونا أوكونيل: “من المتوقع بالفعل أن يقدم اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي في نوفمبر 75 نقطة أساس، ومن المرجح أن يفعل ديسمبر نفس الشيء”، مضيفة أن “الحديث عن محور مبكر سابق لأوانه”.

وتوقع غالبية الاقتصاديين زيادة أخرى بمقدار 50 نقطة أساس في ديسمبر.

وزيادة أسعار الفائدة في الولايات المتحدة تزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك ذات العائد الصفري.

قال هارشال باروت، كبير مستشاري الأبحاث لجنوب آسيا في Metals Focus: “بالنسبة للذهب، فإن النطاق الذي يجب أن يصمد في الاتجاه الصعودي بين 1.680 و 1700 دولار أمريكي، بمجرد حدوث هذا الاختراق فقط يمكننا أن نرى اتجاهات صعودية مستدامة تظهر”.

وتراجعت الفضة 0.9 بالمئة إلى 19.44 دولارًا للأوقية، ونزل البلاتين 0.3 بالمئة إلى 949.03 دولارًا، بينما تراجع البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 1953.79 دولارًا.