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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أيندهوفن يهزم أرسنال ويتأهل للأدوار الإقصائية في الدوري الأوروبي

لوك دي يونج مهاجم
لوك دي يونج مهاجم أيندهوفن

خسر فريق أرسنال الإنجليزي أمام مضيفه أيندهوفن الهولندي بهدفين دون مقابل، في الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة الدوري الأوروبي.

افتتح جوي فيرمان التسجيل لـ أيندهوفن في الدقيقة 56، أعقبه لوك دي يونج بهدف ثان في الدقيقة 63، مؤكدًا انتصار الفريق الهولندي في مباراة اليوم.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد أيندهوفن للنقطة 10 في المركز الثاني بالمجموعة الأولى، ليتأهل للدور المقبل رفقة أرسنال المتأهل سلفًا والذي تجمد رصيده عند 12 نقطة في الصدارة.

تشكيل أرسنال

وجاء تشكيل ارسنال كالآتي :

في حراسة المرمى: إيرون رامسديل

خط الدفاع: تومياسو - روب هولدينج - ويليام ساليبا - كيران تيرني

خط الوسط: سامبي لوكونجا - جرانيت تشاكا -  مارتين أوديجارد

خط الهجوم: فابيو فييرا - جابرييل مارتينيلي - إدوارد نيكيتاه..

أرسنال أيندهوفن الدوري الأوروبي لوك دي يونج دي يونج

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