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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الاقتصاد الأمريكي يحقق نموًا بنسبة 2.6٪ في الربع الثالث

الاقتصاد الأمريكي
الاقتصاد الأمريكي

حقق الاقتصاد الأمريكي نموًا في الربع الثالث بنسبة 2.6 في المائة، لكنه أظهر علامات على تباطؤ واسع النطاق مع تعثر الإنفاق الاستهلاكي والتجاري في ظل ارتفاع معدلات التضخم وارتفاع أسعار الفائدة، وفق صحيفة "وول ستريت".


ونما الناتج المحلي الإجمالي - وهو مقياس للسلع والخدمات المنتجة في جميع أنحاء البلاد - بمعدل سنوي 2.6 ٪ في الربع الثالث بعد انخفاضه في النصف الأول من العام، بحسب وزارة التجارة يوم الخميس.


وساهمت التجارة بأكبر قدر في تحول الربع الثالث حيث صدرت الولايات المتحدة المزيد من النفط والغاز الطبيعي مع تعطل الإمدادات لأوروبا بسبب الحرب في أوكرانيا. 


كما نما الإنفاق الاستهلاكي، المحرك الرئيسي للاقتصاد، ولكن بوتيرة أبطأ مما كان عليه في الربع السابق.

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