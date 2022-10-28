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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

6 مصابين.. انحراف لعبة عن مسارها في مدينة ملاهي أمريكية يسبب كارثة

صورة من الحادث
صورة من الحادث

انحرفت لعبة تسمى" قطار الرعب" عن مسارها  في مدينة ملاهي في الولايات المتحدة الأمريكية تسببت في كارثة بشرية بعد سقوط 5 أشخاص من اللعبة أثناء انحرافها و إصابة أحد العمال في مدينة الملاهي . 


وفقا لما ورد في صحيفة "ديلي ستار"، فإن 6 أشخاص أصيبوا بسبب إنحراف لعبة تسمى " قطار الرعب"، في الملاهي مما تسبب في إصابة بعض الأشخاص الذين كانوا في القطار و أيضا إصابة أحد العمال في مدينة الملاهي. 

انحرفت عن مسارها

و بحسب تقرير الشرطة عن الحادث، فإن مدينة الملاهي مسئولة بشكل كامل عن ذلك الحادث، و ذلك بعد تبين أن هناك عطل فني حدث في اللعبة ناتج عن عدم صيانتها بشكل دوري ، و لذلك تسبب في توقف اللعبة و إنحرافها عن مسارها . 

صورة من الحادث


أشارت الصحيفة إلى أن الإسعاف وصلت على الفور لنقل المصابين إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج، و ان إصابتهم كانت بين كدمات و كسور، و لم تعلن الإسعاف عن أي حالة وفاة ناتجة عن ذلك الحادث . 


جدير بالذكر أن رواد التواصل الإجتماعي أظهروا إستيائهم من إدارة مدينة الملاهي التي حدث بها ذلك الحادث المروع، و تهاونهم في حق المواطنين و عدم إهتمامهم بصيانة الألعاب بشكل مستمر و الإستهتار بأرواح المواطنين .

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