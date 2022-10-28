6 مصابين.. انحراف لعبة عن مسارها في مدينة ملاهي أمريكية يسبب كارثة

انحرفت لعبة تسمى" قطار الرعب" عن مسارها في مدينة ملاهي في الولايات المتحدة الأمريكية تسببت في كارثة بشرية بعد سقوط 5 أشخاص من اللعبة أثناء انحرافها و إصابة أحد العمال في مدينة الملاهي .



وفقا لما ورد في صحيفة "ديلي ستار"، فإن 6 أشخاص أصيبوا بسبب إنحراف لعبة تسمى " قطار الرعب"، في الملاهي مما تسبب في إصابة بعض الأشخاص الذين كانوا في القطار و أيضا إصابة أحد العمال في مدينة الملاهي.

انحرفت عن مسارها

و بحسب تقرير الشرطة عن الحادث، فإن مدينة الملاهي مسئولة بشكل كامل عن ذلك الحادث، و ذلك بعد تبين أن هناك عطل فني حدث في اللعبة ناتج عن عدم صيانتها بشكل دوري ، و لذلك تسبب في توقف اللعبة و إنحرافها عن مسارها .

صورة من الحادث



أشارت الصحيفة إلى أن الإسعاف وصلت على الفور لنقل المصابين إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج، و ان إصابتهم كانت بين كدمات و كسور، و لم تعلن الإسعاف عن أي حالة وفاة ناتجة عن ذلك الحادث .



جدير بالذكر أن رواد التواصل الإجتماعي أظهروا إستيائهم من إدارة مدينة الملاهي التي حدث بها ذلك الحادث المروع، و تهاونهم في حق المواطنين و عدم إهتمامهم بصيانة الألعاب بشكل مستمر و الإستهتار بأرواح المواطنين .