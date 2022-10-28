الدينار الكويتي الأغلى .. أسعار العملات العربية اليوم الجمعة 28-10-2022

يرصد موقع "صدى البلد" حركة بيع و شراء العملات العربية خلال مستهل تعاملات اليوم الجمعة 28 أكتوبر 2022 وفقا لأخر تحديثات البنك الأهلي.

أسعار العملات العربية فى البنك الأهلي



وسجلت العملات العربية مستهل تعاملات اليوم الجمعة فى البنك الأهلي:بلغ سعر صرف الدينار الكويتى مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات الجمعة أعلى العملات العربية سعرا 71.24جنيه للشراء و74.28جنيه للبيع .

سعر الدينار الكويتي

واستقر سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات الجمعة فى البنك الأهلي 6.07جنيه للشراء و 6.10جنيه للبيع .

سعر الريال السعودي

وسجل سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات الجمعة فى البنك الأهلي 6.21جنيه للشراء و6.24جنيه للبيع .

سعر الدرهم الإماراتي



سعر صرف الدينار البحريني

ووصل سعر صرف الدينار البحريني مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات الجمعة فى البنك الأهلي نحو 59.04 جنيه للشراء 60.87جنيه للبيع .

سعر صرف الدينار الأردنى

وبلغ سعر صرف الدينار الأردني مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات الجمعة فى البنك الأهلي 31.78جنيه للشراء و32.37جنيه للبيع .

سعر صرف الريال العمانى

واستقر سعر صرف الريال العمانى مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات الجمعة فى البنك الأهلي 57.99جنيه للشراء و 59.61جنيه للبيع .

سعر صرف الريال القطرى

وسجل سعر صرف الريال القطرى مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات الجمعة فى البنك الأهلي 5.58جنيه للشراء و 6.30جنيه للبيع .



العملات العربية الأغلى عالميا

وتختلف أسعار العملات العربية من بنك لأخر حسب آلية العرض و الطلب ،ويعد الدينار الكويتى أعلى العملات العربية سعرا مقارنة بالعملات الاخرى يليها الدينار البحريني ثم الريال العماني والدينار الأردني والعملات ضمن العملات الأغلى عالمية.



ويعد الريال السعودي أكثر العملات طلبا نظرا لمواسم العمرة .

وأعلن البنك المركزي أمس مرونة سعر الصرف مؤكدا أن سعر صرف الجنيه المصري سيعكس قيمة العملة أمام العملات الأجنبية الأخرى بواسطة قوى العرض والطلب، وذلك في إطار نظام سعر صرف مرن.

وتوقع البنك المركزي أن تؤدي الزيادة في الأسعار العالمية والمحلية إلى ارتفاع معدل التضخم العام عن نظيره المستهدف من قبل المركزي، والبالغ 7 % في المتوسط خلال الربع الرابع من 2022.