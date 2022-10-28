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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بسبب خبر .. البحرين تهاجم قناة الجزيرة القطرية.. ما القصة

صدى البلد

انتقدت البحرين ما أسمّته "حملات التشويه والتحريض" ضد المملكة عبر فضائية الجزيرة القطرية التي وصفتها بـ"عدم المصداقية والمهنية".

وقالت وزارة الداخلية البحرينية، في بيان بحسب وسائل إعلام خليجية، إن "حملات التشويه والتحريض على مملكة البحرين وشعبها، عبر قناة الجزيرة القطرية، تتم في إطار ممنهج ويفتقر للمهنية والمصداقية الإعلامية".

وأوضحت أنه "ليس صحيحا على الإطلاق، ما نشرته قناة الجزيرة على موقعها الإلكتروني، عن أن مرتكب حادث الاعتداء على موقع ديني في مدينة شيراز بإيران، بحريني الجنسية".

وأضافت: "تقتضي قواعد المصداقية والمهنية الإعلامية، التوقف عن منهجية الاستهداف التي تتبعها هذه القناة ضد مملكة البحرين منذ سنوات، وهو ما يتطلب نفي تلك المعلومات وبشكل عاجل".

وأشارت إلى أن "السلطات المحلية داخل الدولة التي شهدت الحادث، قد سارعت بنفي هذا الأمر شكلا ومضمونا".

وليست هذه الأزمة الأولى من نوعها بين البحرين و"الجزيرة" خلال الآونة الأخيرة، حيث أعلنت المنامة، في مواقف متتابعة، استنكارها لما وصفتها بحملة عدائية تحريضية متواصلة تقوم بها قناة "الجزيرة" القطرية ضدها.

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