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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

مبادرة إبدأ: عدم توافر قاعدة بيانات أبرز تحديات الصناعة.. فيديو

الصناعة
الصناعة

قال الدكتور محمد عبد السميع ، عضو فريق مبادرة " ابدأ" لتطوير  الصناعة ، إن أكبر التحديات التي تواجه المبادرة هي عدم توافر قاعدة بيانات يتعرف من خلالها المصنعين ببعض، موضحا أن غياب قواعد البيانات تسبب غياب في سلاسل الإمداد في الصناعة.

وأضاف محمد عبد السميع، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن من ضمن المعوقات الأخرى التي تواجه الصناعة هي عدم وجود آلية للتعرف على احتياجات المصانع الكبيرة، ما يصعب عملية التحديث باستمرار.

وأوضح عبد السميع، أن الدولة أصبحت تتوجه للمصانع الكبرى لحل مشكلة إلغاء آلية الربط بين المصنعين والأجهزة المعنية.

وتابع عبد السميع، أن الاعتمادات المستندية في فبراير الماضي عطلت بعض مستلزمات الإنتاج، والتي من المفترض إلغاء التعامل بها في ديسمبر المقبل. 

الصناعة الدكتور محمد عبد السميع برنامج هذا الصباح الاعتمادات المستندية توك شو

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