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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

القبض على عصابة تسرق التكاتك في مدينة بدر

المتهمون
المتهمون

تمكن رجال المباحث من ضبط تشكيل عصابى بالقاهرة تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة مركبات "التوك توك" بأسلوب "توصيل الأسلاك".

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تبلغ لقسم شرطة بدر بمديرية أمن القاهرة من أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة القسم قرر بإكتشافه سرقة مركبة "التوك توك" ملكه حال توقفها أمام العقار سكنه .

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الإستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة أمكن تحديد مرتكبى الواقعة وتبين أنهم (4 أشخاص – لهم معلومات جنائية – مقيمين بدائرة القسم) تم إستهدافهم وضبطهم ، وبحوزة إثنين منهم ( سلاح نارى- عدد من الطلقات – كمية من مخدر الهيروين ) .

وبمواجهتهم بالتحريات أيدوها وإعترفوا بإرتكاب الواقعة بأسلوب "توصيل الأسلاك" وأقر أحدهم بحيازته للسلاح النارى بقصد الدفاع عن نشاطه الإجرامى، كما أقر آخر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار.

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وبتطوير مناقشتهم للربط بينهم وبين بعض القضايا .. إعترفوا بتكوينهم تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة مركبات "التوك توك" بذات الأسلوب ، وأقروا بإرتكاب واقعتى سرقة أخرى.

تم بإرشادهم ضبط كافة مركبات "التوك توك" المستولى عليها بمكان إخفائهم بالمنطقة محل سكنهم.

وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات وإتهموهم بالسرقة تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

مديرية امن القاهرة سرقة تشكيل عصابى

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