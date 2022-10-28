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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الاختبار الحقيقي الأول.. هل يسير كولر على خطى فايلر في سوبر الأهلي والزمالك؟

صدى البلد

يترقب عشاق كرة القدم المصرية والعربية، مباراة القمة المقرر إقامتها بين الأهلي والزمالك، يوم الجمعة المقبل، في كأس السوبر المصري، على ملعب هزاع بن زايد بالإمارات.

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مجانا.. القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في السوبر المصري

ويخوض الزمالك اللقاء بصفته بطل الدوري وكأس مصر عن الموسم قبل الماضي، بينما يخوض الأهلي اللقاء باعتباره وصيف البطولتين.

السوبر الحالي هو الرابع الذي يجمع الأهلي والزمالك في الإمارات، إذ توج الأبيض بلقبين من قبل بركلات الترجيح عامي 2017 و2020، وفاز الأهلي بخمسة ألقاب كان آخرها في 2015، وكان مدرب الزمالك وقتها البرتغالي جيسوفالدو فيريرا.

كولر يسعي للسير علي خطي فايلر 

يتطلع السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، لوضع بصمته الأولى مع أبناء الجزيرة في أول مباراة قمة أمام الزمالك تكرار انطلاقة مواطنه رينيه فايلر الإيجابية مع الفريق الأحمر، حيث استهل السويسري مشواره مع الأهلي في ظروف مشابه، بعدما انطلق بخوض مباراتي دور الـ 32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا ونجح في الفوز في المباراتين مثلما حدث مع المدرب الحالي.

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وكانت أول مباراة قمة للسويسري فايلر، أمام الزمالك، في نهائي كأس السوبر المحلي، وهو ما يتكرر في الوقت الحالي، مع مارسيل كولر.

ونجح فايلر خلال هذه المباراة، في تحقيق الفوز، والانتصار في أول قمة له مع الأهلي، ليتوج بأول ألقابه مع الفريق، بعدما انتهت أحداث نهائي كأس السوبر المحلي بفوز المارد الأحمر، بثلاثية مقابل هدفين في موسم 2017/2018، ليتفوق على الصربي ميتشو.

ويدخل كولر مباراة السوبر، اليوم الجمعة، متحفزا لتحقيق أول بطولة له مع الأهلي كما أنه الفوز سيكون حافز للفريق ببداية الموسم بشكل عام.

ويأمل الأهلي في التتويج ببطولة كأس السوبر، وتحقيق اللقب 12 له فى تاريخ بطولات السوبر المحلى.

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موعد مباراة الأهلي والزمالك والقنوات الناقلة:

تقام مباراة الأهلي والزمالك في تمام السابعة مساء “بتوقيت القاهرة”، وتذاع عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت، وشبكة أبو ظبي الرياضية الإماراتية.

ويدخل الفريقان مباراة اليوم، بعد ضربة بداية قوية لهما سواء في بطولة دوري أبطال إفريقيا التي تأهلا فيها لمرحلة دور المجموعات بعد انتصارات ذهابا وإيابا في دور الـ 32 للبطولة، وكذلك بمسابقة الدوري الممتاز، إذ حصد كل فريق العلامة الكاملة بالفوز في أول مباراتين وجمع 6 نقاط كاملة، وهو ما يجعل التكافؤ شعار مباراة الليلة التي إذ من الصعب التكهن بنتيجتها وتوقع الفائز باللقب.

وطالب البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، والسويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، اللاعبين بالتركيز في الدقائق الأولى من المباراة، خوفا من استقبال هدف مبكر، وكذلك في الدقائق الأخيرة، خاصة أن استقبال هدف في تلك الأوقات قد يكون حاسما في تحديد مصير بطل السوبر.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في السوبر المصري

 تنقل مباراة الأهلي والزمالك في السوبر المصري عبر قناة أون تايم سبورتس ويعلق عليها مدحت شلبي عبر القناة الصوتية الأولى، وأيمن الكاشف عبر القناة الصوتية الثانية، كما سيذاع اللقاء عبر قناة أبو ظبي الرياضية 1 ويعلق عليه عصام عبده، وقناة أبو ظبي الرياضية 2 ويعلق عليه فارس عوض.

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