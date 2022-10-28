الجزائر تطالب بإزالة المعوقات التي تواجه المبادلات التجارية بين الدول العربية

أكد وزير التجارة الجزائري كمال رزيق، اليوم ، حرص الجزائر على تطوير التعاون العربي المشترك في المجالات الاقتصادية والاجتماعية التنموية.

وقال في كلمة ألقاها خلال افتتاح اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورتها العادية الـ31: إن الجزائر تحرص كل الحرص على تطوير التعاون العربي المشترك في الميادين الاقتصادية والاجتماعية التنموية، مما سوف يعمق الروابط بين بلداننا من خلال تحقيق التكامل المنشود وإحداث نقلة نوعية خدمةً للمصالح العليا لأمتنا العربية.

وأضاف أن الجزائر ستعمل على تقديم أقصى ما يمكن من الدعم للعمل العربي المشترك الهادف لرفاهية الشعوب من خلال جامعة الدول العربية؛ إيمانًا منها بأن ذلك حق لشعوبنا علينا، مؤكدًا في الوقت نفسه ضرورة تفعيل وتعميق التكامل الاقتصادي العربي وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة، مع تحديد الأولويات والتركيز على مجالات العمل المشترك ذات الأثر الإيجابي السريع والملموس على الشعوب العربية.

وأوضح أن تحقيق كل متطلبات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى لن يتحقق إلا بإزالة كل المعوقات التي تواجه المبادلات التجارية البينية، مبرزاً أنها ستمكن من إنجاز المراحل المتبقية لتحقيق هذا الاندماج عبر إقامة الاتحاد الجمركي العربي ثم إنشاء سوق عربية مشتركة.

ودعا وزير التجارة الجزائري إلى ضرورة مواصلة العمل في إصلاح وتطوير وتفعيل الأجهزة والمؤسسات والآليات والمواثيق الحالية المنظمة لعمل المجلس الاقتصادي والاجتماعي مع تحديد الأولويات في برامج العمل؛ وذلك من أجل تفعيل عملها وتمكينها من أداء مهامها في ظل قواعد الشفافية بما يجعلها أقرب إلى تطلعات المواطن العربي، وضرورة العمل على التزام الدول الأعضاء بالقرارات الصادرة عنها.