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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قرار عاجل من السلطات الأمريكية عقب الاعتداء على زوج رئيسة النواب

رئيسة النواب الأمريكي
رئيسة النواب الأمريكي

أعلنت وكالات إنفاذ القانون في الولايات المتحدة، اليوم الخميس، فتح تحقيق في الاعتداء الذي تعرض له زوج رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي

وقالت شرطة الكونجرس الأمريكي “الكابيتول” تشارك في تحقيق مشترك في الاعتداء، إلى جانب مكتب التحقيقات الفيدرالي وقسم شرطة سان فرانسيسكو. 

وأضافت شرطة الكابيتول الأمريكية: "لا يزال الدافع وراء الهجوم قيد التحقيق".

وأفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الجمعة، بأن زوج رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، نُقل إلى المستشفى، بعد تعرضه للاعتداء خلال اقتحام مجهولين منزل الزوجين في كاليفورنيا.

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نقل زوج رئيسة مجلس النواب الأمريكي إلى المستشفى بعد الاعتداء عليه بمنزلهما

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وقال المتحدث باسم رئيسة مجلس النواب الأمريكي، دور هاميل، إن مهاجم باول بيلوسي، زوج السياسية الأمريكية، اقتحم منزل الزوجين في سان فرانسيسكو، واعتدى بعنف على زوج رئيسة مجلس النواب.

وأضاف "السيد باول بيلوسي نقل إلى المستشفى حيث يتلقى رعاية طبية ممتازة ومن المتوقع أن يتعافى بشكل كامل".

وأوضح هاميل أن الشخص الذي اعتدى على زوج بيلوسي تم احتجازه من قبل الشرطة، التي تحقق في دوافع الاعتداء.

وأشار هاميل إلى أن رئيسة مجلس النواب الأمريكي، وعائلتها ممتنون لأول المستجيبين للحادث والعاملين في الرعاية الطبية المعنيين، ويطلبون منحهم الخصوصية في هذا الوقت.

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