"خدت 100 غرزة" .. أسرة طالب تتعدى على معلمة بالضرب بالبحيرة

تهجمت أسرة الطالب، على المعلمة ومدير المدرسة بالضرب وتوجيه السباب لهم، بدعوى عدم وجود ابنهم بعد انتهاء اليوم الدراسى، وتبين أنه استقل باص خاطئ يتم تعاقد أولياء الأمور معه، وليس للمدرسة علاقه به، لعدم وجود أتوبيسات خاصة بالمدرسة، وقاموا بضرب المعلمة مما أدى إلى إصابتها بجروح فى الوجه وتهشم بالرأس.

وتلقت غرفة عمليات النقابة العامة للمهن التعليمية، برئاسة محمد عبد الله الأمين العام، تقريرا من النقابة الفرعية بكفر الدوار بمحافظة البحيرة، يفيد بتعرض معلمة ومدير مدرسة «الستينى» التجريبية المشتركة، لإصابات جسدية بالغة نتيجة تعدى أسرة طالب بالمدرسة عليهما بالضرب المبرح، مما أدى إلى إصابة المعلمة رباب أحمد بجروح خطيرة فى الرأس، كان نتيجتها 100 غرزة جراحية، وتم عمل محضر بقسم شرطة كفر الدوار لإثبات الحالة، ونقل المعلمة إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.



وعلى الفور كلف خلف الزناتى نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، محمد سمري رئيس النقابة الفرعية بكفر الدوار، بمرافقة المعلمة فى المستشفى والاطمئنان عليها، على أن يتولي محامى النقابة الفرعية متابعة محضر الشرطة واتخاذ كل الإجرارات اللازمة اتجاة أسرة الطالب، ورفع دعوى قضائية للحفاظ على حق المعلمة ومدير المدرسة القانونى والأدبي.