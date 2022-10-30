عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

"خدت 100 غرزة" .. أسرة طالب تتعدى على معلمة بالضرب بالبحيرة

صدى البلد

تهجمت أسرة الطالب، على المعلمة ومدير المدرسة بالضرب وتوجيه السباب لهم، بدعوى عدم وجود ابنهم بعد انتهاء اليوم الدراسى، وتبين أنه استقل باص خاطئ يتم تعاقد أولياء الأمور معه، وليس للمدرسة علاقه به، لعدم وجود أتوبيسات خاصة بالمدرسة، وقاموا بضرب المعلمة مما أدى إلى إصابتها بجروح فى الوجه وتهشم بالرأس.

وتلقت غرفة عمليات النقابة العامة للمهن التعليمية، برئاسة محمد عبد الله الأمين العام، تقريرا من النقابة الفرعية بكفر الدوار بمحافظة البحيرة، يفيد بتعرض معلمة ومدير مدرسة «الستينى» التجريبية المشتركة، لإصابات جسدية بالغة نتيجة تعدى أسرة طالب بالمدرسة عليهما بالضرب المبرح، مما أدى إلى إصابة المعلمة رباب أحمد بجروح خطيرة فى الرأس، كان نتيجتها 100 غرزة جراحية، وتم عمل محضر بقسم شرطة كفر الدوار لإثبات الحالة، ونقل المعلمة إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.


وعلى الفور كلف خلف الزناتى نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، محمد سمري رئيس النقابة الفرعية بكفر الدوار، بمرافقة المعلمة فى المستشفى والاطمئنان عليها، على أن يتولي محامى النقابة الفرعية متابعة محضر الشرطة واتخاذ كل الإجرارات اللازمة اتجاة أسرة الطالب، ورفع دعوى قضائية للحفاظ على حق المعلمة ومدير المدرسة القانونى والأدبي.

تهجمت أسرة الطالب مدير المدرسة بالضرب انتهاء اليوم الدراسى تهشم بالرأس النقابة العامة للمهن التعليمية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأهلي والزمالك هيتقابلوا تاني.. كل ما تريد معرفته عن قرعة دوري أبطال إفريقيا

مفاجأة.. أحمد حسن: تقرير مراقب السوبر يدين حسين الشحات في أزمة شيكابالا

مهددا بالإستقالة ..مرتضى منصور يستغيث بوزير الرياضة لإنهاء المؤامرة على الزمالك |تفاصيل

هذه الفئات تصرف 600 جنيه زيادة.. مفاجأة سارة لأصحاب المعاشات خلال أيام

عامر حسين يكشف عن مفاجأة حول عقوبات مباراة السوبر المصري.. تفاصيل

الحق اشتري .. تراجع سعر الذهب في مصر اليوم الأحد

ارتفاع سعر الدولار بمستهل تعاملات اليوم الأحد

ارتفاع جنوني للذهب في الفترة المسائية وعيار21 يسجل 1225 جنيها

موضوعات متعلقة

طفل الغزالة رايقة يثير جدلا بفيديو جديد| فيديوجراف

مقبرة حمير مسلوخة في البحيرة تثير مخاوف الأهالي.. ما القصة؟ "فيديوجراف"

البشرية على حافة الانهيار .. كيف هدد بوتين أمريكا والغرب؟| فيديوجراف

ترشيحاتنا

تبدأ بـ45 ألف ريال..5 سيارات سيدان صينية جديدة للشراء من السعودية| صور

رئيس شعبة الأرز: لا توجد أزمة وننصح المواطنين بعدم المبالغة في التخزين

كارثة بكوريا الجنوبية.. إحتفالية تحولت لمأساة نتج عنها 150 قتيل

تصل 40 جنيها شهريا.. كيفية حساب رسوم النظافة الجديدة بعد توجيهات الحكومة

إجراء قوي من حماية المستهلك لمنع الأوفر برايس وضبط أسعار السيارات.. فيديو

سيارة انحرفت عن الطريق.. موكب ميشال عون يتعرض لحادث سير.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أكبر سرقة في تاريخ مصر..تهريب مقتنيات مقبرة توت عنخ امون فور اكتشافها

احذري.. استخدام هذه المنتجات على الوجه يسبب تشوها

بصحة جيدة ويستعد لفيلم جديد.. كم شائعة وفاة طاردت عادل إمام ؟

لو بتكسل تفصصه .. إليك أسهل طريقة لتقشير الرمان | صور

فيديو

الحكومة تنفي تحويل دعم الخبز إلى نقدي.. وهذه قائمة السلع التموينية لنوفمبر

أسعار السيارات إلى أين؟!.. تغطية خاصة| فيديو

فيديو كشف الحقيقة.. سر غياب عمر كمال عن اجتماع نقابة المهن الموسيقية

انهارت من البكاء|القصة الكاملة لـ دنيا بطمة مع محمد الترك بعد اتهامه بالخيانة والعنف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد محمد داود

آفاق الأمن فى الإسلام

د نورهان موسى

المؤتمر الاقتصادي: كشف حساب وحوار بناء

إبراهيم شعبان

القمة العربية في الجزائر.. آمال حقيقية مرتقبة

رنا نجم

المؤتمر الاقتصادي .. وبشاير الخير

كريمة أبو العينين

شتاء أوروبي وترقب دولي

نهال علام

إوعى تكره الفقير

هند عصام

رمسيس الثالث ومؤامرة الحريم

إلهام أبو الفتح

د. زاهي.. أؤيدك بشدة

اﻟﻤﺰﻳﺪ